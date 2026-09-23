La NBA investiga a los Bucks por presunta infracción con Gary Trent Jr.

La tranquilidad en las oficinas de Milwaukee se ha visto sacudida por una dura advertencia que llega desde las altas esferas de la liga. Según un reporte publicado por el periodista Joe Vardon en The Athletic, los Milwaukee Bucks se encuentran bajo la lupa de los investigadores de la NBA por presuntas irregularidades y la posible elusión de normas en la contratación del escolta Gary Trent Jr.

El panorama para la franquicia de Wisconsin luce sumamente complejo, ya que la oficina del comisionado analiza si el acuerdo incurrió en violaciones de reclutamiento ilegal (tampering) o manipulación del límite salarial. Diversos analistas señalan que, de comprobarse culpabilidad en el proceso, los Bucks podrían enfrentar un castigo igual de severo o incluso peor al antecedente de Los Angeles Clippers con Kawhi Leonard, lo que incluiría millonarias multas económicas y la despojaría de valiosas selecciones del Draft.

Gary Trent Jr. en la mira de la NBA

El caso alrededor de Gary Trent Jr. ha encendido las alarmas en toda la competición debido a la firme postura que ha adoptado la liga contra los acuerdos pactados al margen de los reglamentos. La incorporación del anotador mediante un contrato de valor mínimo generó sorpresas en el mercado estival, despertando sospechas sobre posibles incentivos no declarados o pactos previos a los periodos permitidos de agencia libre.

Para los Bucks, perder futuras rondas del reclutamiento universitario o enfrentar restricciones operativas representaría un golpe demoledor en sus aspiraciones de mantenerse como aspirantes al campeonato. Mientras la investigación sigue su curso y la liga recolecta testimonios, la directiva y el cuerpo técnico intentan aislar al plantel de las distracciones institucionales en plena preparación para la temporada.