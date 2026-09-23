Kevin Durant defiende la WNBA y arremete contra las polémicas

El impacto histórico que vive la WNBA en los últimos años ha traído consigo una atención mediática sin precedentes, pero también una ola constante de debates ajenos al deporte. Lejos de sumarse a las controversias, una de las voces más autorizadas de la NBA, Kevin Durant, ha salido al paso para poner las cosas en perspectiva con su característico estilo frontal y directo.

El estelar alero no escatimó en palabras al referirse a la polarización y las discusiones que intentan opacar el rendimiento de las jugadoras en la duela, exigiendo que la conversación se centre única y exclusivamente en el baloncesto.

Kevin Durant se expresa sobre la WNBA

Para el bicampeón de la NBA, todo el revuelo mediático carece de fundamento frente a la realidad innegable que se vive en los tabloncillos de la liga femenina. Kevin Durant dejó clara su postura al señalar que el producto deportivo está en su mejor momento histórico gracias al talento desbordante de las atletas.

"Todo eso es ruido, hermano. La WNBA está floreciendo. Miren lo que están haciendo estas mujeres... La política que meten en los deportes hoy en día... No me importa una mierda nada de eso", sentenció el jugador con total franqueza.

Las declaraciones de Durant resuenan con fuerza en un momento donde figuras de la talla de Caitlin Clark, A'ja Wilson y Sabrina Ionescu rompen récords de asistencia y audiencia televisiva noche tras noche. El alero recordó que el éxito de la competición se debe exclusivamente al esfuerzo colectivo de las jugadoras, invitando a analistas y fanáticos a disfrutar del juego y dejar a un lado las distracciones externas que buscan politizar el espectáculo.