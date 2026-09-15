Kevin Durant va por la historia: el récord mítico que busca romper en Los Ángeles 2028

Kevin Durant, una de las máximas figuras de la NBA, tiene claro su próximo gran objetivo internacional. La estrella estadounidense ha reiterado su firme intención de vestir la camiseta del Team USA en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. De concretarse, este hito marcaría su quinta participación en la justa veraniega, consolidando aún más su legendario legado en casa.

Una experiencia que cambia la vida

Para Durant, representar a su país va mucho más allá de colgarse una medalla en el podio. En recientes declaraciones, el veterano jugador confesó que los viajes internacionales han transformado su visión del mundo. "Es una época increíble", relató sobre las giras de preparación que lo llevaron a destinos como Dubái o París.

El alero destacó cómo conocer nuevas culturas impactó su perspectiva tanto en el baloncesto como a nivel personal. "He estado en lugares que jamás habría imaginado si no fuera por este deporte", aseguró con evidente emoción. Por ello, no duda en animar a las nuevas generaciones a vivir la experiencia de la selección.

Un legado inigualable con el Team USA

La historia de Kevin Durant con el combinado nacional estadounidense es sinónimo absoluto de éxito y dominio. Cada vez que el alero ha dicho presente en unos Juegos Olímpicos, Estados Unidos se ha llevado la medalla de oro. Su impacto fue especialmente notable en Tokio 2020, donde se alzó como el Jugador Más Valioso.

Además, sus números ofensivos con la camiseta de las barras y las estrellas son simplemente espectaculares. Durant ha sido el máximo anotador del equipo en tres de sus cuatro participaciones olímpicas previas. Actualmente, ostenta el orgulloso título de máximo encestador histórico de Estados Unidos en la justa olímpica.

El impacto global de una leyenda

Más allá de los impresionantes récords en la duela, Durant valora profundamente la conexión con fanáticos de todo el planeta. "Nunca sabes quién te está observando; definitivamente te motiva a esforzarte más", reflexionó sobre su alcance mundial. Saber que puede influir positivamente en personas de diversas latitudes es un motor inagotable para él.

El jugador compartió anécdotas asombrosas sobre el cariño incondicional que recibe fuera de las fronteras de Norteamérica. Relató cómo en China los aficionados le muestran tatuajes con su imagen o cómo en Italia multitudes corean su nombre. Ese nivel de idolatría global es algo que aún le resulta una experiencia sumamente gratificante.

A la caza de Kobe Bryant

A sus 38 años, y tras una brillante campaña 2025-26, Durant demuestra que su talento sigue completamente intacto. Durante la pasada temporada regular, la estrella promedió 26 puntos, 5.5 rebotes y 4.8 asistencias en 78 compromisos disputados. Su longevidad y capacidad anotadora lo mantienen en la élite absoluta del baloncesto mundial.

Mientras se prepara para el reto de Los Ángeles 2028, también tiene en la mira una marca histórica en la NBA. Durant necesita apenas 1.046 puntos para superar a la leyenda Kobe Bryant en la lista de anotadores. De lograrlo, se adueñaría del cuarto puesto entre los máximos encestadores de todos los tiempos en la liga.