NBA: Clippers da luz verde al traspaso de Kawhi Leonard con Toronto Raptors

El traspaso acordado entre Toronto Raptors y Los Angeles Clippers el pasado 30 de junio por la Kawhi Leonard finalmente será procesado de manera oficial. Tras permanecer congelado debido a una investigación abierta por la NBA, la franquicia angelina dio la aprobación definitiva este lunes, según informó Shams Charania.
La resolución del movimiento se produce después de que los Clippers utilizaran los últimos 13 días para absorber las sanciones impuestas por la liga y resolver la logística interna del equipo. Superados estos obstáculos normativos y administrativos, ambas directivas tienen vía libre para formalizar el traspaso en los registros de la NBA.
El pasado de Leonard con Toronto
La relación entre Raptors y Clippers mantiene un hilo conductor inevitable en la figura de Kawhi Leonard. Tras llegar a Toronto en el verano de 2018 procedente de San Antonio Spurs, el alero firmó una de las campañas individuales más dominantes y eficientes de la era moderna de la NBA, liderando a la franquicia canadiense al primer y único campeonato de su historia.
Durante la temporada regular 2018-19, Leonard disputó 60 partidos bajo la política de load management (gestión de cargas), promediando 26.6 puntos, 7.3 rebotes, 3.3 asistencias y 1.8 robos por encuentro.
Sin embargo, su verdadero impacto llegó en los playoffs de 2019:
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Dominio ofensivo: Promedió 30.5 puntos, 9.1 rebotes, 3.9 asistencias y 1.7 robos en 24 partidos de postemporada.
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Volumen histórico: Anotó 732 puntos totales en la postemporada, la tercera cifra más alta en la historia de los playoffs de la NBA para un solo año.
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El tiro para el recuerdo: Su canasta sobre la bocina en el Séptimo Juego de las Semifinales de Conferencia ante Philadelphia 76ers —el primer tiro ganador en un Game 7 en la historia de la liga— catapultó a Toronto a las Finales del Este.
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MVP de las Finales: En la serie decisiva contra Golden State Warriors, registró 28.5 puntos, 9.8 rebotes y 4.2 asistencias, obteniendo el segundo premio al Jugador Más Valioso de las Finales de su carrera.