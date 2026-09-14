NBA: Clippers da luz verde al traspaso de Kawhi Leonard con Toronto Raptors

El traspaso acordado entre Toronto Raptors y Los Angeles Clippers el pasado 30 de junio por la Kawhi Leonard finalmente será procesado de manera oficial. Tras permanecer congelado debido a una investigación abierta por la NBA, la franquicia angelina dio la aprobación definitiva este lunes, según informó Shams Charania.

La resolución del movimiento se produce después de que los Clippers utilizaran los últimos 13 días para absorber las sanciones impuestas por la liga y resolver la logística interna del equipo. Superados estos obstáculos normativos y administrativos, ambas directivas tienen vía libre para formalizar el traspaso en los registros de la NBA.

El pasado de Leonard con Toronto

La relación entre Raptors y Clippers mantiene un hilo conductor inevitable en la figura de Kawhi Leonard. Tras llegar a Toronto en el verano de 2018 procedente de San Antonio Spurs, el alero firmó una de las campañas individuales más dominantes y eficientes de la era moderna de la NBA, liderando a la franquicia canadiense al primer y único campeonato de su historia.

Durante la temporada regular 2018-19, Leonard disputó 60 partidos bajo la política de load management (gestión de cargas), promediando 26.6 puntos, 7.3 rebotes, 3.3 asistencias y 1.8 robos por encuentro.

Sin embargo, su verdadero impacto llegó en los playoffs de 2019: