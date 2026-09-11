NBA: ¿Vuelva a Lakers? Dwight Howard sale del retiro y este es su destino

El histórico pívot estadounidense Dwight Howard volverá a vestirse de corto. A sus 40 años, el campeón de la NBA ha decidido salir del retiro para continuar su carrera en un destino verdaderamente insólito: la Superliga del país de Georgia.

Tras haber anunciado su retirada de las canchas el pasado mes de marzo, la leyenda del baloncesto ha revertido su decisión para enrolarse en las filas del Black Fortress Tbilisi, conjunto recién ascendido a la máxima categoría del país caucásico. El propio jugador confirmó la noticia en sus redes sociales, bromeando sobre su origen y su nuevo destino:

Una trayectoria exótica tras la NBA

Desde que disputó su último encuentro en la NBA en abril de 2022, el pívot ha emprendido un periplo internacional por ligas y torneos emergentes alrededor del mundo:

Taiwán: Jugó con los Taoyuan Taiwan Beer Leopards durante la temporada 2022-2023.

Dubái y Mongolia: Participó en torneos de exhibición y ligas locales.

Georgia: Su nuevo destino con el Black Fortress Tbilisi tras su paso por el baloncesto asiático.

"He decidido, al ver un lugar en el que realmente quieren que esté, trasladar mi energía. Así que es oficial: 'Superman' está de camino hacia Georgia", explicó Howard sobre su motivación para encarar este nuevo reto profesional.

El legado de 'Superman' en la NBA

La llegada de Howard al baloncesto europeo supone la incorporación de uno de los interiores más dominantes del siglo XXI. A lo largo de sus 18 temporadas en la NBA dejó una huella imborrable: