Steven Adams manda una advertencia a la NBA por culpa de GTA VI

El tradicional Día de Medios de la NBA siempre deja momentos icónicos, pero el pívot neozelandés de los Houston Rockets, Steven Adams, acaba de firmar una de las declaraciones más virales de la pretemporada. El experimentado jugador lanzó una divertida advertencia dirigida a analistas y fanáticos sobre lo que ocurrirá en la recta inicial del campeonato.

Con su característico sentido del humor desparpajado, el pívot kiwi aconsejó a la prensa no sorprenderse si el nivel de juego en todo el circuito estadounidense sufre un bajón drástico durante el penúltimo mes del año.

La "amenaza" de GTA 6 sobre el rendimiento en la duela

La razón detrás del pronóstico de Adams no tiene nada que ver con fatiga muscular, calendarios apretados ni esquemas tácticos, sino con la industria del entretenimiento digital. El pívot apuntó directamente al esperadísimo lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) como la distracción definitiva para los atletas.

"Deberían anticipar noviembre y el rendimiento de toda la liga. Sale GTA 6... miren a todas las ligas y vean cómo cae en picada el nivel... Debería recuperarse en diciembre", declaró Adams entre risas ante los medios de comunicación.

Las palabras de Steven Adams tocan una realidad bien conocida dentro de los camerinos de la NBA y el deporte profesional: la enorme afición de la generación actual de atletas por los videojuegos de escala masiva. Con frecuentes viajes entre ciudades y largas noches de concentración en hoteles, las consolas forman parte del equipaje habitual de las estrellas.

El jugador de Houston dejó claro que el impacto inicial de uno de los videojuegos más esperados de la década se notará en el ritmo de los partidos, aunque confía en que la normalidad deportiva regrese antes de cerrar el año.