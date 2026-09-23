Caitlin Clark entra en el debate por el MVP con números de Stephen Curry

La joven superestrella Caitlin Clark sigue reescribiendo los libros de historia del baloncesto femenino a un ritmo sencillamente deslumbrante. En una presentación dominante de principio a fin, la armadora lideró a las Indiana Fever a una contundente victoria 96-77 sobre las Minnesota Lynx, el equipo con el mejor registro de toda la WNBA. Clark firmó una planilla sensacional con 27 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias y 4 robos de balón, encestando 9 de sus 18 tiros de campo y 3 triples para sellar otra noche inolvidable.

El rendimiento de la base no es un destello aislado, sino la consolidación de un tramo de cinco partidos francamente espectaculares. Durante esta racha, la referente de las Fever registra promedios astronómicos de 30.2 puntos y 10.0 asistencias por encuentro, acompañados de un astronómico porcentaje de acierto de 49% en tiros de campo, 47% en triples y 92% desde la línea de tiros libres.

Caitlin Clark entra en la lucha

Esta desbordante eficiencia anotadora y generadora coloca a Caitlin Clark en un pedestal sumamente exclusivo dentro del baloncesto mundial. En toda la historia del deporte ráfaga profesional —sumando los registros de la WNBA y la NBA—, únicamente el legendario tirador Stephen Curry había logrado encadenar una secuencia de cinco compromisos manteniendo semejantes promedios de anotación, efectividad en el disparo y distribución de juego.

Ante semejante demostración de jerarquía, la discusión sobre si la base debe estar en la terna final por el premio a la Jugadora Más Valiosa (MVP) de la temporada ha tomado un impulso irrefutable. Clark ha dejado de ser solo una irrupción mediática para convertirse en la fuerza colectiva más determinante del campeonato, capaz de someter a las máximas potencias de la liga y liderar la reestructuración competitiva de su franquicia.