Liga Endesa: La vieja guardia sigue presente y mucho más vigente

El baloncesto español va a poner en marcha una nueva temporada y una vez más quedará demostrado que en la elite del basket, el talento no tiene fecha de caducidad. En un ecosistema deportivo cada vez más exigente en el apartado físico, la inteligencia de los jugadores veteranos continúan dictando sentencia semana tras semana en las canchas españolas.

Parejas de leyenda en Liga Endesa

Un ejemplo claro se vive en Badalona, donde el Joventut ha reunido una dupla de ensueño para liderar su proyecto: la sublime inteligencia táctica de Ricky Rubio junto a la magia impredecible en la creación de Nicolás Laprovittola.

Por otro lado, en las Islas Canarias, el Tenerife sigue disfrutando de la sociedad más letal e incombustible del continente. La visión magistral de Marcelinho Huertas para ejecutar el pick and roll, sumada al imponente dominio interior de Giorgi Shermadini.

Mística, liderazgo y la exigencia de la elite

El Real Madrid, por su parte, mantiene su ADN ganador encomendándose a la mística incuestionable de Sergio Llull —clave con sus apariciones en los momentos decisivos— y a la omnipresencia defensiva de Edy Tavares, un auténtico muro bajo el aro.

Lejos de ceder el testigo a las nuevas generaciones de promesas, estas figuras icónicas demuestran que el liderazgo, la toma de decisiones y el temple bajo presión valen tanto como el despliegue físico.

La veteranía en la Liga ACB no solo resiste el paso del tiempo, sino que sigue siendo el verdadero motor del éxito.