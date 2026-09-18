Supercopa Endesa: ¿Quiénes son los máximos ganadores de la historia?

El trofeo que abre la temporada del baloncesto español vuelve a encender las emociones. La Supercopa Endesa cuenta con un historial rico en dinastías, finales inolvidables y campeones memorables desde su creación.

De cara a la nueva edición que se disputará en el Palau Olímpic de Badalona, un dato sobresale en el historial: tres de los cuatro clubes más laureados de la competición están presentes en el torneo, acompañados por el vigente campeón de la prueba.

El podio de los máximos ganadores en la historia

El ranking histórico de la Supercopa de baloncesto está encabezado por el Real Madrid, club que ostenta 10 títulos (con un dominio aplastante que incluyó seis coronas consecutivas entre 2018 y 2023).

Sin embargo, persiguiendo al líder histórico se encuentran tres de los clubes que disputarán el trofeo esta temporada:

Real Madrid: 10 títulos (1984, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023). FC Barcelona: 6 títulos (1987, 2004, 2009, 2010, 2011, 2015). Baskonia: 4 títulos (2005, 2006, 2007, 2008). Valencia Basket: 2 títulos (2017, 2025). Joventut Badalona: 2 títulos (1985, 1986). Unicaja Málaga: 1 título (2024). Gran Canaria: 1 título (2016).

El peso histórico de los cuatro participantes

Un ingrediente atractivo de este torneo es que todos los equipos participantes ya saben lo que es levantar la Supercopa Endesa. Entre los cuatro suman un total de 14 trofeos de los 26 disputados hasta la fecha.

Con una semifinal que tiene 8 títulos (Valencia vs Barcelona) y otra con 6 trofeos (Baskonia vs Joventut). Recuerda que todas las incidencias de la Supercopa Endesa 2026 podrás verlas por la pantalla de Meridiano Televisión en exclusiva y señal abierta para Venezuela