Supercopa Endesa: Estos son los cruces de semifinales, fechas y horarios

La temporada de baloncesto en España despega con emociones fuertes. La Supercopa Endesa 2026 pondrá en juego el primer título oficial del año en un formato de Final Four que promete máxima intensidad. Cuatro de las mejores plantillas del continente medirán fuerzas en el Palacio Olímpico de Badalona.

Semifinal 1: Asisa Joventut vs. Kosner Baskonia

El equipo anfitrión, Asisa Joventut, buscará aprovechar el aliento de su afición en Badalona frente a un combativo Kosner Baskonia, caracterizado por su ritmo frenético, transición rápida y tiro exterior.

Horario: 11:45 am (Antesala) - 12:00 pm salto entre dos

Señal: Meridiano Televisión (PARA VENEZUELA)

Semifinal 2: Valencia Basket vs. FC Barcelona

El choque encargado de abrir el telón enfrentará a dos gigantes con ambiciones al tope. Valencia Basket, vigente campeón de la Liga Endesa, llega con la meta de ratificar su dominio colectivo ante un FC Barcelona profundamente remodelado en sus líneas y hasta en el banquillo

Horario: 2:45 pm (Antesala) - 3:00 pm salto entre dos

Señal: Meridiano Televisión (PARA VENEZUELA)

¿Cómo se define el torneo?

Los dos ganadores del sábado avanzarán a la Gran Final del domingo, donde disputarán a partido único el trofeo de campeón de la Supercopa Endesa 2026.