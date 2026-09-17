Supercopa Endesa: ¿Qué jugadores latinos estarán en el torneo?

El baloncesto de máximo nivel en España abre oficialmente su temporada con la disputada Supercopa Endesa, un torneo relámpago que reúne a lo mejor de la última campaña.

Para la afición latinoamericana, este certamen tiene un atractivo especial: la presencia de importantes figuras de la región que serán piezas clave en sus respectivas plantillas.

Nicolás Laprovittola (Joventut / Argentina)

El experimentado base argentino es un viejo conocido y una de las figuras más consolidadas de la Liga Endesa. Con un recorrido brillante que incluye pasos por el Real Madrid y el FC Barcelona, "Lapro" aporta jerarquía, tiro perimetral y lectura de juego diferencial.

En esta edición de la Supercopa, el internacional con la selección albiceleste lidera el perímetro del Joventut, jugando además como anfitrión ante su público en Badalona.

Justin Minaya (FC Barcelona / República Dominicana)

El alero dominicano representa el músculo y la polivalencia defensiva en el esquema del FC Barcelona. Con experiencia previa en la NBA y en la G-League, Minaya se destaca por su capacidad para rebotear, defender múltiples posiciones y aportar intensidad física en los momentos decisivos.

Su rol en el conjunto blaugrana será determinante en las aspiraciones del equipo para levantar la Supercopa.

Chris Duarte (Kosner Baskonia / República Dominicana)

El escolta caribeño, quien llegó al baloncesto europeo tras un paso significativo por la NBA (Indiana Pacers, Sacramento Kings y Chicago Bulls), se ha convertido en una de las incorporaciones más impactantes del Kosner Baskonia.

Duarte aporta capacidad anotadora instintiva, buena mano desde la larga distancia y una transición rápida de defensa a ataque que encaja perfectamente en la identidad del club vitoriano.

¿Cuándo y dónde ver la Supercopa Endesa?

El torneo arrancará con intensos cruces en las semifinales y definirá al gran campeón en una final imperdible. Sigue de cerca cada jugada en exclusiva en señal abierta para Venezuela por Meridiano Televisión