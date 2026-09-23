NBA: Kawhi Leonard sella su regreso a los Raptors con una extensión millonaria

El idilio entre Kawhi Leonard y los Toronto Raptors suma un nuevo e ilusionante capítulo. Tras oficializarse su traspaso desde Los Angeles Clippers, el estelar alero acordó una extensión de contrato por dos temporadas y 115 millones de dólares con la franquicia canadiense, según confirmó su agente, Harrison Gaines, a la cadena ESPN.

Un sacrificio financiero por el equipo

El pacto, que incluye una opción de jugador para la campaña 2028-29, demuestra el fuerte compromiso de Leonard con el nuevo proyecto. Aunque era elegible para firmar por 126 millones, el jugador aceptó una rebaja de 11 millones para otorgar mayor flexibilidad salarial a la gerencia de los Raptors.

Además de perdonar esta considerable suma en su nuevo acuerdo, el dos veces Jugador Más Valioso de las Finales también renunció a su bono de traspaso. Este incentivo económico, valorado en 7.5 millones de dólares, fue desestimado durante el intercambio con la franquicia angelina.

Cambios radicales en su representación

Las negociaciones con Toronto estuvieron a cargo de Harrison Gaines, quien se desempeñó como abogado del jugador durante el último año. Leonard decidió reestructurar su círculo de confianza, separándose de su anterior agente, Mitch Frankel, y de su tío y asesor comercial, Dennis Robertson.

Este cambio de representación se produjo tras una severa investigación de la NBA. La liga inhabilitó a Robertson por cinco años tras descubrir violaciones al límite salarial, determinando que exigió beneficios indebidos fuera de la cancha que los Clippers ocultaron en sus reportes oficiales.

El regreso del héroe al Norte

La vuelta de Leonard reaviva la nostalgia en Toronto, ciudad donde alcanzó la gloria absoluta. En 2019, guió a los Raptors a su primer y único campeonato de la NBA, derrotando a la dinastía de los Golden State Warriors y alzándose con el trofeo al MVP de aquellas recordadas Finales.

A pesar del paso de los años, su nivel sigue siendo de élite absoluta. La pasada temporada con Los Ángeles promedió 27.9 puntos, 6.4 rebotes y 3.6 asistencias en 65 juegos, exhibiendo un altísimo 50.5% de acierto en tiros de campo y un 38.7% desde la línea de tres puntos.