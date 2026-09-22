Kyrie Irving alista su regreso con los Mavericks luego de su larga ausencia

El ansiado retorno de Kyrie Irving a los entrenamientos y su inminente reaparición para el inicio de la temporada 2026-2027 marca el final de uno de los periodos más oscuros y desafiantes en la carrera del veterano base. Para entender la magnitud de la expectativa que rodea su juego con los Dallas Mavericks, es necesario repasar el duro calvario físico que lo mantuvo alejado de la competición oficial por más de 18 meses.

La causa principal de su prolongada baja se remonta al 3 de marzo de 2025, cuando sufrió una devastadora rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en su rodilla izquierda durante el primer cuarto de un encuentro frente a los Sacramento Kings. El grave diagnóstico requirió una cirugía reconstructiva compleja a finales de ese mismo mes, descartándolo de inmediato para el resto de aquel curso y dando inicio a una larga rehabilitación.

Kyrie Irving: La dura lesión de rodilla y su camino de recuperación

A pesar de que el talentoso armador mostró avances constantes durante su fisioterapia, la directiva de los Mavericks y el cuerpo médico decidieron no apresurar los plazos. En febrero de 2026, la franquicia anunció oficialmente que Irving no jugaría en toda la campaña 2025-2026, permitiéndole concentrarse al 100% en reconstruir su estabilidad articular y fortaleza física. Mientras el novato Cooper Flagg asumía el protagonismo en la duela, "Kai" permaneció enfocado en la banca y en el gimnasio.

Totalmente recuperado y sin restricciones físicas, Kyrie Irving no solo encabeza las prácticas de pretemporada, sino que ha impulsado la modernización de los sistemas de recuperación dentro del equipo. El estelar piloto llegará a la noche inaugural del próximo 21 de octubre frente a los Houston Rockets listo para demostrar que mantiene intacta la magia que lo convirtió en uno de los jugadores más espectaculares de la NBA.