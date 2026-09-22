NBA: Dirk Nowitzki se rinde ante el talento de Cooper Flagg tras su histórico año de novato

Dirk Nowitzki, la máxima leyenda en la historia de los Mavericks de Dallas, no tiene dudas sobre el brillante futuro de su amada franquicia. Tras presenciar el espectacular año de novato de Cooper Flagg, el alemán está convencido de que es su heredero ideal. El mítico exjugador destacó la inagotable ética de trabajo del joven prodigio y vaticinó un éxito rotundo para su segunda campaña.

Una campaña que superó el revuelo

"Ha tenido una primera temporada verdaderamente fantástica", confesó Nowitzki durante un evento benéfico organizado por su fundación. Según declaraciones recogidas por la periodista Abby Jones, el alemán quedó fascinado con la madurez mental del jugador. Destacó cómo manejó la inmensa presión mediática que conlleva ser elegido como la primera selección global del draft. Lejos de achicarse en el gran escenario, Flagg logró superar con creces todas las expectativas generadas en su debut.

El respaldo de un mentor histórico

La relación entre la exestrella europea y la nueva cara de la organización va mucho más allá de los simples elogios públicos. Nowitzki reveló que mantiene un contacto constante y se ha reunido en persona con Flagg para compartir valiosas experiencias.

"Le escribo algunas cosas cuando noto detalles en su juego; él sabe que lo apoyo incondicionalmente", aseguró el exjugador.

Aunque considera que el alero está muy avanzado para su edad, reiteró que siempre estará disponible para asesorarlo.

Números a la altura de los más grandes

El impacto de Flagg en las duelas quedó plasmado en estadísticas verdaderamente asombrosas que justifican la admiración de Dirk. En 70 partidos disputados la temporada pasada, registró sólidos promedios de 21 puntos, 6,7 rebotes, 4,5 asistencias y 1,2 robos. De esta manera, se unió a un grupo de auténtica élite conformado por Larry Bird, Michael Jordan y Luka Doncic. Ellos son los únicos novatos en lograr al menos 20 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias desde la fusión NBA-ABA.

El milagro que cambió el rumbo de Dallas

El destino del equipo tejano cambió de forma radical cuando ganaron la lotería del draft de 2025 contra todo pronóstico. Esa suerte casi imposible, de apenas un 1,8% de probabilidades, les permitió reclutar al flamante ganador del Novato del Año. En la apretada votación por el galardón, superó por un estrecho margen a su excompañero de la Universidad de Duke, Kon Knueppel. Para sellar un año mágico, Flagg hizo historia al convertirse en el primer adolescente en anotar 50 puntos en un partido de la NBA.