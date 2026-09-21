Tras dos décadas en la cancha: la sorpresiva despedida que conmueve al mundo del baloncesto

Después de más de dos décadas de puro talento y versatilidad en las canchas, el alero francés Nicolas Batum ha decidido poner punto final a su carrera profesional. Con una trayectoria impecable que incluye 18 campañas en la NBA y dos históricas medallas olímpicas, el veterano de 37 años se despide dejando una huella imborrable en el baloncesto mundial.

Un largo recorrido en la NBA

El camino de Batum en la mejor liga del mundo comenzó en el draft de 2008. Aunque fue seleccionado en la primera ronda por los Rockets de Houston, su destino cambió rápidamente. Fue traspasado esa misma noche a los Trail Blazers de Portland, donde se consolidó como una pieza fundamental. En Oregón brilló por su destacada defensa perimetral y su capacidad para aportar en múltiples facetas del juego.

Durante sus 18 temporadas en el circuito estadounidense, el galo defendió los colores de varias franquicias. Además de su prolongada etapa con Portland, aportó su talento a los Hornets de Charlotte y los 76ers de Filadelfia. Batum siempre destacó como un "pegamento" en el vestuario, de esos jugadores que hacen mejores a sus compañeros. Su inteligencia táctica lo mantuvo vigente en una liga que evolucionó drásticamente durante sus años de servicio.

Su última parada en Los Ángeles

La última campaña profesional de su carrera se desarrolló bajo el uniforme de los Clippers en la temporada 2025-26. En esta etapa final, asumió con madurez un rol de mentor y especialista defensivo saliendo desde el banquillo. Promedió cuatro puntos y 2,5 rebotes por encuentro, aportando minutos de calidad y liderazgo a la segunda unidad angelina. Su experiencia fue invaluable para equilibrar el esquema táctico del equipo durante su año de despedida.

Gloria absoluta con Francia

Más allá de su éxito en Estados Unidos, Batum construió una carrera de verdadera leyenda con su selección nacional. Su compromiso con el combinado francés lo llevó a ser uno de los grandes líderes de una generación dorada. Fue una pieza clave para que su país se colgara la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024. Los aficionados siempre recordarán su espíritu competitivo y su sacrificio defensivo representando los colores de su bandera.