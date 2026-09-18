Stephen Curry acaba con los rumores sobre su futuro con una frase que enloquece a los Warriors

En medio de los incesantes rumores de mercado que suelen sacudir a la NBA al cierre de cada temporada, la máxima figura de los Golden State Warriors, Stephen Curry, ha dejado una declaración tajante que disipa cualquier duda sobre su futuro profesional. Al ser consultado sobre si en algún momento le resultaría atractivo cambiar de equipo o vestir una camiseta distinta en el tramo final de su carrera, el base estrella respondió de forma contundente:

«De ninguna manera. Siempre he dicho que quiero ser jugador de Golden State toda mi vida».

La tajante respuesta de Curry no solo frena cualquier especulación sobre un eventual traspaso o salida en la agencia libre, sino que ratifica el compromiso del cuatro veces campeón de la NBA con la franquicia que lo seleccionó en el Draft del año 2009 y con la comunidad de la Bahía de San Francisco.

Una era histórica basada en la fidelidad a una sola camiseta

En una era donde el cambio de equipo por parte de las grandes superestrellas se ha vuelto una constante en la NBA, la postura de Stephen Curry resalta como una excepción de lealtad absoluta. Desde su llegada a la liga procedente de la Universidad de Davidson, el base ha transformado no solo la dinámica interna de los Warriors, sino el estilo de juego global a través de su revolucionario tiro de tres puntos.

Bajo la conducción de Curry, la franquicia de Golden State pasó de ser un equipo en reconstrucción a establecer una de las dinastías más dominantes en la historia del deporte moderno, alcanzando seis Finales de la NBA y conquistando cuatro anillos de campeonato (2015, 2017, 2018 y 2022).

El legado de los "One-Team Men" en el baloncesto moderno

Con estas declaraciones, Curry busca consolidar su nombre junto a un selecto grupo de leyendas del baloncesto que disputaron la totalidad de sus carreras profesionales con una sola franquicia, tales como Kobe Bryant con Los Angeles Lakers, Tim Duncan con San Antonio Spurs, Dirk Nowitzki con Dallas Mavericks y Magic Johnson con la franquicia angelina.

Analistas deportivos coinciden en que la ratificación del compromiso de Curry brinda estabilidad organizativa a la directiva liderada por el cuerpo técnico de Steve Kerr. A pesar de las transiciones generacionales del equipo y de las presiones del mercado actual, el núcleo competitivo de la Bahía mantiene a su referente indiscutible enfocado en mantener la competitividad al más alto nivel.