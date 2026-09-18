Fallece Michael Sweetney, exjugador de los Knicks y Guaqueríes de Margarita

Durante este jueves, 17 de septiembre, se confirmó el fallecimiento de Michael Sweetney, exjugador de los Knicks de Nueva York en la NBA y de Guaqueríes de Margarita en la SPB, a los 43 años.

La noticia fue confirmada por distintos medios internacionales y la organización de los Knicks compartió un emotivo mensaje de condolencias para sus familiares.

”La tristeza arropa a los Knicks tras enterarse del fallecimiento de Michael Sweetney, quien fue una persona increíble que muchos extrañarán. Nuestros pensamientos están con su familia”, fue el comunicado compartido por la organización de la NBA.

Michael Sweetney jugó en Venezuela, específicamente con Guaiqueríes de Margarita en la temporada 2013, cuando la liga era conocida como la Liga Profesional de Baloncesto (LPB) y tenía problemas de sobrepeso.

Su paso por la NBA

Con solo 2,03 metros de altura, Sweetney llegó a rondar los 150 kilos cuando jugaba en la NBA. En etapas posteriores, varias decenas más. Pese a ello, jugó dos temporadas en Nueva York antes de ser traspasado a los Bulls en un intercambio que incluyó a Eddy Curry, Tim Thomas y Antonio Davis.

Entre sus dos etapas, disputó 233 encuentros en la Liga estadounidense con promedios de 6,5 puntos y 4,5 rebotes en 15,5 minutos en pista. Se retiró en 2017, luego de jugar en distintas ligas del alrededor del mundo.