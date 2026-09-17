Subastarán la camiseta de Michael Jordan del Juego 3 de las Finales de la NBA de 1998

Una joya incalculable de la historia del deporte mundial y del baloncesto profesional ha salido oficialmente al mercado de subastas. La camiseta que utilizó la leyenda de la NBA, Michael Jordan, durante el Juego 3 de las Finales de 1998 con los Chicago Bulls ha sido puesta a disposición de coleccionistas privados, y expertos de la industria proyectan que superará todas las marcas previas para convertirse en la indumentaria de baloncesto más cara jamás vendida en la historia.

El artículo, celosamente preservado y autenticado por especialistas en memorabilia deportiva, posee un valor histórico excepcional no solo por pertenecer a la mítica temporada del «Last Dance» (El último baile), sino por ser el uniforme utilizado en uno de los partidos más dominantes jamás registrados en la etapa decisiva del baloncesto estadounidense.

Un hito histórico: La mayor paliza en la historia de las Finales

Aquel 7 de junio de 1998, en el United Center de Chicago, los Bulls firmaron una actuación impecable al aplastar a los Utah Jazz con un marcador final de 96-54. La diferencia de 42 puntos no solo selló el triunfo de Chicago en ese compromiso, sino que estableció el récord histórico de la paliza más abultada en toda la historia de las Finales de la NBA, dejando además a Utah con la cifra de puntos más baja anotada por un equipo en un partido de Finales desde la adopción del reloj de posesión.

Durante ese encuentro de exhibición defensiva y efectividad, Jordan lideró a su plantilla vistiendo la camiseta blanca con el legendario número 23 y el parche oficial de las Finales de la NBA. Ese triunfo resultó determinante para encaminar a la franquicia hacia su sexto campeonato de la década, culminando la segunda trilogía («three-peat») de la dinastía de Chicago antes del retiro definitivo de Jordan del equipo.

El mercado del coleccionismo deportivo en su punto más alto

Las piezas utilizadas por Michael Jordan en las Finales de 1998 representan el estándar de oro en el mercado de la memorabilia. Anteriormente, la camiseta roja que utilizó en el Juego 1 de esa misma serie se vendió por una cifra récord de 10.1 millones de dólares en 2022, marcando el hito actual para cualquier prenda deportiva usada en un partido.

Especialistas del sector señalan que esta nueva pieza disponible tiene el potencial de superar los registros previos debido a la relevancia específica del Juego 3, donde la superioridad de Jordan y los Bulls alcanzó su punto máximo. La combinación de autenticidad, la narrativa del último campeonato del jugador considerado por muchos como el más grande de todos los tiempos y la escasez de prendas de esa serie final impulsan las estimaciones de los pujadores internacionales.