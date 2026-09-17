Anthony Edwards se pronuncia sobre el movimiento de LeBron James en el mercado de la NBA

La estrella de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, ha ofrecido una de las declaraciones más virales y comentadas de la pretemporada tras conocerse la incorporación de LeBron James a los Philadelphia 76ers. Fiel a su estilo desenfadado, el joven escolta bromeó sobre los motivos por los cuales el veterano astro de la NBA no eligió unirse al proyecto deportivo de Minneapolis.

Edwards se pronuncia sobre la firma de LeBron en Sixers

Durante una atención a los medios de comunicación al finalizar la sesión de entrenamiento del equipo, Edwards respondió a las preguntas sobre el movimiento del mercado estival que ha sacudido a toda la liga. Con una sonrisa franca y el carisma que lo caracteriza, el jugador afirmó:

«Él iba a unirse conmigo en Minnesota. Pero me imagino que sus rodillas no podían aguantar el frío».

La declaración, recibida entre risas por los periodistas presentes, hace referencia de forma irónica al clima gélido del estado de Minnesota durante los meses de invierno, comparándolo con la longevidad del líder histórico de anotación de la NBA. A sus 41 años, LeBron James inicia una nueva etapa profesional en Filadelfia, alejándose de los climas extremos del norte.

Un toque de humor en un mercado de traspasos histórico

Las palabras de Edwards se enmarcan en un contexto de altísima expectativa tras la confirmación de la llegada de James a los 76ers, un movimiento que reconfigura el equilibrio de poder en la Conferencia Este. Sin embargo, en el oeste, los Timberwolves continúan consolidándose como uno de los candidatos más sólidos al título tras sus recientes apariciones en playoffs.

Edwards, quien compartió vestuario con James durante la consecución de la medalla de oro olímpica con la selección de Estados Unidos en París, ha demostrado mantener una relación de respeto y camaradería con la superestrella. A pesar del tono jocoso de la frase, analistas deportivos destacan el trasfondo de confianza que transmite la joven figura, consolidado ya como uno de los rostros principales de la NBA para la próxima década.