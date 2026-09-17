NBA: Paul George rompe el silencio tras su llegada a Boston y le manda un claro mensaje a la afición

Paul George aterrizó en Boston en medio de un torbellino emocional tras el sonado traspaso que envió a Jaylen Brown a Filadelfia. Lejos de molestarse por el frío recibimiento inicial de la afición verde, el veterano alero demostró madurez y empatía al asumir este nuevo y exigente reto en su carrera.

Respeto absoluto por el pasado

Durante su rueda de prensa de presentación, George dejó claro que no tomó como una ofensa la reacción del público de los Celtics. "Entiendo lo importante que fue Brown, no solo para la organización, sino para toda la ciudad", confesó el jugador con total serenidad ante los medios.

El experimentado basquetbolista reconoció que es normal que los seguidores sientan una profunda conexión emocional con el jugador saliente. Jaylen Brown fue una pieza fundamental en la consecución del campeonato y ayudó a izar otra bandera de campeón en el mítico TD Garden.

Una nueva era en la franquicia

Consciente de la historia reciente, George enfatizó que no busca borrar el pasado, sino construir un nuevo capítulo. "Es justo convivir con esa emoción por lo que aportó JB, pero este es un nuevo grupo y una nueva oportunidad", explicó el talentoso alero de 36 años.

El nuevo refuerzo de Boston aseguró que no pretende ocupar el lugar exacto ni llenar el enorme vacío que dejó Brown. Su objetivo personal es aportar su vasta experiencia para mantener al equipo en la contienda y brindarles una oportunidad real de pelear por otro título.

El impacto reciente de George

El desempeño de George sigue siendo clave dentro de la liga. En la campaña 2025-26, promedió 17,3 puntos, 5,3 rebotes y 3,6 asistencias en 37 juegos con los 76ers, demostrando que aún posee el nivel necesario para competir en la élite absoluta del baloncesto.

Su valía quedó demostrada en la pasada postemporada, cuando fue vital para la remontada de Filadelfia ante Boston tras ir perdiendo 3-1 en la serie. Con actuaciones de 16 y 23 puntos en los juegos decisivos de primera ronda, fue una pesadilla para su actual equipo.

La presión de un contrato millonario

Más allá de las enormes expectativas deportivas actuales, el futuro a mediano plazo de George con la franquicia podría definirse pronto. El estelar jugador tiene la posibilidad legal de convertirse en agente libre el próximo verano si decide rechazar su opción contractual.

Dicha cláusula está valorada en la astronómica cifra de 56,6 millones de dólares para la temporada 2027-28. Esta situación contractual añade un elemento de presión adicional para que tanto la gerencia como el jugador logren el éxito inmediato en Massachusetts.