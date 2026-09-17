NBA: Adam Silver justifica la dura sanción a los Clippers por evadir el tope salarial

El comisionado de la NBA, Adam Silver, rompió el silencio sobre la histórica sanción impuesta a Los Angeles Clippers. La franquicia fue castigada severamente por eludir el tope salarial en beneficio de Kawhi Leonard. Silver reconoció lo difícil de la decisión por su innegable impacto en los fanáticos.

El peso de los antecedentes

Durante su intervención tras la reunión de la Junta de Gobernadores, el directivo explicó la base de esta medida. Señaló que la liga se fundamentó en el precedente de los Minnesota Timberwolves, quienes sufrieron una sanción idéntica en el pasado.

Aunque Silver no cree que la pérdida de los picks genere un daño permanente, admitió que es un revés significativo. "Debe haber consecuencias competitivas si se infringen estas reglas", enfatizó el comisionado para justificar la mano dura de la liga.

El costo de romper las reglas

El líder de la liga agregó que lo más difícil de dirimir estas disputas es el efecto colateral. "Reconocemos que, lamentablemente, de alguna manera también estamos perjudicando a los aficionados de ese equipo", confesó Silver.

Las severas penalidades surgieron tras una extensa investigación de un año que la franquicia intentó negar inicialmente. El castigo incluye la suspensión por una temporada del propietario Steve Ballmer y una contundente multa de 30 millones de dólares.

Reestructuración en las oficinas

Por otro lado, el traspaso que devolvió a Kawhi Leonard a los Toronto Raptors se oficializó finalmente el lunes. La transacción se completó luego de que ambas franquicias involucradas obtuvieran la aprobación habitual de las oficinas de la NBA.

A principios de semana, Ballmer aceptó su responsabilidad disciplinaria y confirmó que la sanción económica ya fue saldada. Mientras tanto, los Clippers estuvieron ausentes en la reunión directiva al no contar todavía con un gobernador interino que los represente.