Supercopa Endesa: Un trofeo nuevo para los entrenadores

La Supercopa Endesa promete emociones fuertes no solo sobre el parquet, sino también en el duelo táctico desde la banda. La edición de este año presenta un condimento histórico muy particular: ninguno de los cuatro coachs participantes ha ganado la Supercopa Endesa como primer entrenador.

Dani Miret (Joventut)

El técnico del Joventut afronta una oportunidad dorada. Con amplio conocimiento de la cantera verdinegra y de la filosofía del club, Miret contará además con el empuje del Palau Olímpic de Badalona al jugar en condición de anfitrión.

Conquistar la Supercopa ante su público significaría el impulso perfecto para consolidar su proyecto en el banquillo de la Penya.

Paolo Galbiati (Baskonia)

El entrenador italiano, caracterizado por su propuesta de ritmo alto, dinamismo exterior y agresividad defensiva, busca guiar al cuadro vitoriano hacia un nuevo trofeo oficial.

Galbiati sabe lo que es competir en partidos a eliminación directa y pretende plasmar la identidad competitiva del Baskonia desde el primer fin de semana de competición.

Aleksander Sekulić (FC Barcelona)

El seleccionador esloveno y nuevo estratega blaugrana asume el reto de liderar a una plantilla con altas exigencias. Sekulić aporta un gran recorrido en el baloncesto europeo e internacional.

Para el Barça, la Supercopa representa la primera prueba de fuego para validar el engranaje táctico de su entrenador e iniciar el curso con un título bajo el brazo.

Xavi Albert (Valencia Basket)

Una de las figuras más prometedoras de la nueva camada de entrenadores españoles. Tras su crecimiento interno en la estructura taronja y su paso como asistente, Albert asume la responsabilidad de dirigir a un Valencia Basket con ambiciones máximas.

Estrenar su palmarés profesional levantando la Supercopa sería el golpe de autoridad ideal para su etapa al frente del equipo.

Un título inédito en juego

Con cuatro estrategas que buscan inscribir por primera vez su nombre en el trofeo, la gestión de las rotaciones, los ajustes de descanso en el ecuador de los partidos y la frialdad en los minutos finales serán decisivos.

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