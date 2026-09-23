Lonzo Ball anuncia su retiro definitivo de la NBA

El baloncesto profesional se despide de uno de los talentos más puros e incomprendidos de la última década. Lonzo Ball ha confirmado oficialmente que pone fin a su carrera deportiva, cerrando un capítulo marcado por la brillantez de su visión de juego y la amargura de un prolongado calvario con las lesiones de rodilla que le impidieron asentarse en la élite.

Seleccionado en la segunda posición del Draft de 2017 por Los Angeles Lakers, el base californiano llegó a la liga rodeado de una enorme expectación mediática. A lo largo de sus etapas con los Lakers, New Orleans Pelicans y Chicago Bulls, Ball demostró ser un organizador de juego excepcional, con un pase prodigioso y una capacidad defensiva que encajaba a la perfección en la NBA moderna, antes de que las múltiples intervenciones quirúrgicas frenaran en seco su progresión.

Lonzo Ball anuncia su retiro

Al reflexionar sobre el prematuro cierre de su etapa en los tabloncillos, Lonzo Ball dejó al descubierto una madurez impresionante frente a la frustración de no haber podido desplegar todo su potencial. Lejos de caer en el victimismo, el jugador ofreció una perspectiva sobria y profundamente humana sobre el giro que tomó su trayectoria profesional.

"No creo que haya llegado nunca a mi punto máximo, y demonios, eso apesta, pero al mismo tiempo hay gente que no tiene qué comer por las noches. Así es como veo el mundo", confesó el armador al repasar las duras pruebas físicas que enfrentó durante su rehabilitación.

El retiro de Ball deja un sabor agridulce entre los aficionados y compañeros de profesión, quienes siempre valoraron su altruismo en la cancha y su capacidad para hacer mejores a quienes lo rodeaban. Aunque su trayectoria en las pistas se vio truncada antes de tiempo, la serenidad con la que asume este nuevo rumbo servirá de inspiración para una liga que lamenta la despedida prematura de un talento único.