¡Éxito total! CLX Group reafirmó su compromiso con la excelencia en su I Encuentro Nacional de Garantías 2026

CLX Group finalizó con éxito el I Encuentro Nacional de Garantías este sábado 12 de septiembre de 2026. Durante tres días, la agenda reunió a los equipos de garantía de las 49 sucursales de MultiMax y el Departamento de Servicio Técnico Central con el objetivo de unificar criterios y optimizar la atención al cliente de cara a finales de 2026 y el 2027.

Bajo la premisa "Un solo equipo, una sola excelencia", esta iniciativa impulsada por Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de CLX Group y MultiMax, se convirtió en una plataforma clave para perfeccionar los procesos de acompañamiento, potenciar la sinergia operativa y agilizar los tiempos de respuesta en las sucursales, con el objetivo de brindar una atención postventa superior en cada tienda del grupo empresarial en el país.

“¡Qué extraordinaria jornada vivimos en este I Encuentro Nacional de Garantías 2026! Desde CLX Group nos unimos para transformar la atención que recibe la familia venezolana con la intención de brindarles mejores respuestas y mayor tranquilidad. Todo esto es posible gracias al esfuerzo de un equipo extraordinario que trabaja día a día para alcanzar la excelencia” expresó Nasar Ramadan Dagga, CEO de CLX Group y MultiMax.

La agenda se desarrolló en ubicaciones clave como el Centro de Distribución Pruinca, el Taller Central de Servicio Técnico, así como las sucursales MultiMax Valencia y Mañongo.

Como parte de las actividades de integración para estos días, el equipo de analistas y supervisores regionales sumó esfuerzos con áreas clave como Administración, Logística, Auditoría y Aseguramiento de la Calidad de CLX Group. Además, la jornada contó con la participación de marcas aliadas como Samsung, Condesa, NTS, SJ Electronics, Vetrux y Keyton, junto al respaldo del Centro de Servicio Autorizado Electrónica Krol.

I Encuentro Nacional de Garantías

Las actividades del I Encuentro Nacional de Garantías 2026 iniciaron este jueves 10 de septiembre con una presentación sobre la trayectoria y evolución del departamento de Servicio Técnico, que actualmente cuenta con un amplio equipo de especialistas.

Durante esta primera etapa, los participantes asistieron a una serie de conferencias en el Hotel Hesperia de Valencia, donde además repasaron a detalle "El recorrido del equipo", analizando cada fase del procedimiento desde que el usuario reporta una falla en tienda hasta su solución definitiva.

Como parte de las actividades de este primer día, se realizó una ponencia a cargo del Dr. Juan Carlos Branger, médico psicoterapeuta, neurocoach y experto en mentoría, quien dictó una ponencia enfocada en la psicología del cliente y la comunicación asertiva. Finalmente, el día culminó con un recorrido guiado a través del Centro de Distribución Principal de Pruinca.

La segunda jornada estuvo centrada en la práctica técnica y la sinergia comercial. En las salas de entrenamiento, los analistas realizaron simulaciones de diagnóstico de fallas en tiempo real, abriendo paso a un intercambio con las marcas aliadas. En este espacio, Condesa presentó sus proyecciones de cierre para 2026, revelando el próximo lanzamiento de una plataforma digital destinada al rastreo en tiempo real de equipos en garantía.

Como cierre del día, el equipo realizó una visita técnica a las sucursales MultiMax Valencia y MultiMax Mañongo para supervisar la ejecución de los nuevos protocolos en el piso de venta.

Objetivos estratégicos 2026-2027

Durante las mesas de trabajo del segundo día del I Encuentro Nacional de Garantías, los equipos definieron los compromisos para el cierre de año y trazaron la hoja de ruta para este próximo 2027:

Tiempos de respuesta reducidos: Optimización del flujo para dar respuesta inmediata y solución.

Optimización del flujo para dar respuesta inmediata y solución. Comunicación sinérgica: Conexión directa y fluida entre las 49 tiendas de MultiMax, la central y los talleres autorizados.

Conexión directa y fluida entre las 49 tiendas de MultiMax, la central y los talleres autorizados. Protocolos uniformes: Evaluación técnica estandarizada en todos los módulos de atención.

La jornada concluyó el día sábado 12 de septiembre. Tras las palabras de Alberto Chediak, director de Ventas Nacionales de MultiMax, sobre la importancia de este encuentro, el empresario carabobeño Nasar Dagga clausuró la actividad reafirmando la meta de optimizar la atención técnica mediante herramientas digitales y respuestas inmediatas para los clientes en todo el territorio nacional.

CLX Group

Con más de 12 años de experiencia en el mercado venezolano, CLX Group y su CEO, Nasar Dagga Mujamad, mantienen su compromiso con la expansión tecnológica en todo el territorio nacional, al impulsar la entrada de nuevos equipos y dispositivos electrónicos de última generación que faciliten la vida de las personas.

A través de sus tiendas, CLX Samsung, MultiMax, XIO Store y HONOR Store, el corporativo se reafirma como la empresa en materia de tecnología más grande del país, contando con más de 400 marcas aliadas entre las que se destacan: CLX, Samsung, LG, JVC, Condesa, Starlink, Frigilux, Kucce, GPlus, Tesla, Electrolux, SJ Electronics, White-Westinghouse, Vetrux, Daewoo Electronics, Oster, Black + Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco, Frigidaire, y muchas más.

Visita la página web oficial de CLX Group: https://clx-group.com/ o su cuenta en redes sociales: @clx.group, para conocer más sobre este grupo empresarial de gran trayectoria y las empresas que lo conforman.