Gabriel Moreno se une al club: Así queda la lista de peloteros venezolanos campeones de bateo en la MLB

El 27 de septiembre del 2026 será una fecha bastante especial para Gabriel Moreno, ya que gracias a un cierre caliente de temporada regular logró conquistar su primer título de bateo, uniéndose además a otros dos receptores como los únicos en conquistar dicha proeza.

A eso, además, hay que sumarle el hecho de que le quitó la cuarta corona a su compatriota Luis Arráez, quien desafortunadamente sufrió una lesión el pasado jueves que lo obligó a perderse los últimos tres compromisos de la zafra.

Una lista de venezolanos bastante destacable

Con la inclusión del grandeliga larense, ahora la lista de peloteros venezolanos con al menos un título de bateo sumó un séptimo nombre, así como la decimocuarta corona para Venezuela.

Todo comenzó con el Gran Gato, Andrés Galarraga, en la campaña 1993 con los Rockies de Colorado, siendo además el criollo con mejor promedio, con muy poca diferencia con Magglio Ordóñez. Luego, más de una década después, Carlos González repitió la hazaña con el conjunto rocalloso.

Por su parte, Miguel Cabrera estableció un récord al ganar tres títulos de manera consecutiva, algo que casi iguala José Altuve. Por su parte, Luis Arráez fue un poco más allá y también ganó tres en fila, solo que con tres organizaciones distintas.

Peloteros venezolanos ganadores del título de bateo en la MLB