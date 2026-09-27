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MLB: Gabriel Moreno destrona a Luis Arráez y consigue el título de bateo de la Liga Nacional

El venezolano se une a una selecta lista de receptores en MLB que han conquistado tal distinción

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 27 de septiembre de 2026 a las 05:26 pm
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MLB: Gabriel Moreno destrona a Luis Arráez y consigue el título de bateo de la Liga Nacional
Foto: MLB

En un cierre de temporada regular lleno de emociones, el título de bateo de la Liga Nacional quedó en manos de un pelotero venezolano tal como se esperaba. Y es que luego de una semana intensa y con algo de dolores físicos, Gabriel Moreno le ganó el mano a mano a Luis Arráez.

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Moreno y un club bastante especial

Las últimas siete presentaciones del larense fueron fenomenales. De hecho, ahí radica la clave de su nueva conquista, ya que terminó bateando para .423 de promedio durante ese periodo de tiempo.

Gabriel Moreno tomó el liderato de bateo por fracciones mínimas (.311 por .310), además que aprovechó la lesión de la Regadera el pasado jueves. Incluso, cabe mencionar que el propio careta de los D-backs de Arizona también sufrió un pequeño percance físico durante el viernes por la noche, por lo que tomó sus últimos turnos al bate en la jornada del sábado.

De esta manera, el barquisimetano se convirtió en apenas el tercer receptor que gana una corona de bateo en la Era de Expansión, desde 1961. Se unió a Buster Posey (2012) y Joe Mauer (2006, 2008, 2009).

Números de Gabriel Moreno en la temporada 2026 de la MLB

  • 130 juegos
  • 473 turnos al bate
  • 147 hits
  • 33 dobles
  • 1 triple
  • 16 jonrones
  • 83 carreras impulsadas
  • 72 carreras anotadas
  • .311 AVG
  • .388 OBP
  • .486 SLG
  • .874 OPS

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