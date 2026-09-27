MLB: Gabriel Moreno destrona a Luis Arráez y consigue el título de bateo de la Liga Nacional

En un cierre de temporada regular lleno de emociones, el título de bateo de la Liga Nacional quedó en manos de un pelotero venezolano tal como se esperaba. Y es que luego de una semana intensa y con algo de dolores físicos, Gabriel Moreno le ganó el mano a mano a Luis Arráez.

Moreno y un club bastante especial

Las últimas siete presentaciones del larense fueron fenomenales. De hecho, ahí radica la clave de su nueva conquista, ya que terminó bateando para .423 de promedio durante ese periodo de tiempo.

Gabriel Moreno tomó el liderato de bateo por fracciones mínimas (.311 por .310), además que aprovechó la lesión de la Regadera el pasado jueves. Incluso, cabe mencionar que el propio careta de los D-backs de Arizona también sufrió un pequeño percance físico durante el viernes por la noche, por lo que tomó sus últimos turnos al bate en la jornada del sábado.

De esta manera, el barquisimetano se convirtió en apenas el tercer receptor que gana una corona de bateo en la Era de Expansión, desde 1961. Se unió a Buster Posey (2012) y Joe Mauer (2006, 2008, 2009).

Números de Gabriel Moreno en la temporada 2026 de la MLB