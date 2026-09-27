MLB: Jesús Luzardo regresa justo a tiempo para el juego clave de los Phillies

Los Phillies de Filadelfia afrontarán este domingo el juego 162 de la temporada regular con una incorporación de peso para su cuerpo de pitcheo. Jesús Luzardo fue activado de la lista de lesionados de 15 días y vuelve en un momento determinante para el conjunto que busca meterse en la fiesta de octubre.

Luzardo, listo y sano para la acción

El venezolano se encontraba inactivo desde el 15 de septiembre, debido a una inflamación en el hombro izquierdo. No lanza desde el 7 de septiembre, por lo que su regreso llega después de casi tres semanas sin enfrentarse a bateadores.

Jesús Luzardo tuvo una de sus mejores temporadas en Grandes Ligas antes de la lesión, con registro de 14-5 y efectividad de 2.87 en 29 aperturas, además de 221 ponches en 178.2 innings. También fue convocado por primera vez al Juego de Estrellas y acumuló 6.3 de bWAR.

Todavía no está definido cuánto utilizarán los Phillies al zurdo este domingo. El manager interino Don Mattingly explicó que evaluarán su disponibilidad, aunque dejó abierta la posibilidad de recurrir a él desde el bullpen.

Filadelfia se juega el boleto a playoffs

Los Phillies llegan al último día de la temporada con un juego de ventaja sobre los D-backs de Arizona por el último Comodín de la Liga Nacional, por lo que una victoria ante los Rays les aseguraría la clasificación. Arizona, además, tiene a su favor el desempate en caso de terminar con el mismo récord.

Filadelfia también espera recuperar otras piezas para esta jornada. Luis Arráez, quien sufrió un esguince en el tobillo izquierdo el jueves, ha mejorado y podría estar disponible como bateador emergente, aunque su participación dependerá de su evolución y de las necesidades del encuentro.

Con el último boleto a la postemporada todavía en juego, los Phillies tendrán nuevamente a Luzardo dentro de su arsenal para afrontar una jornada decisiva antes del comienzo de octubre.