MLB: Eugenio Suárez acelera su marcha para superar a dos figuras venezolanas en este apartado

En una jornada en la que los Rojos de Cincinnati derrotaron por 5 a 1 a los Azulejos de Toronto, el bate de Eugenio Suárez volvió a responder con poder y producción.

Y es que para esa cita ligó de 4-1 con doble impulsor de una carrera. De esta manera cuenta con cinco imparables y cinco remolcadas en sus últimos cinco compromisos de la ronda regular.

Ese único turno efectivo fue en la parte alta del tercer episodio. Allí consiguió hombres en las esquinas y pegó un elevado fuerte hacia el jardín izquierdo, lo que le permitió extender a tres la ventaja de Cincinnati en territorio canadiense.

Geno, a la caza de Edgardo Alfonzo y Melvin Mora

Si sumamos esta conexión productiva, ahora Eugenio Suárez acumula 280 dobles en su carrera en la MLB. Eso le permite acercarse mucho más a dos grandes figuras venezolanas en dicho apartado, como lo son Edgardo Alfonzo (282) y Melvin Mora (283).

Ya con solo un encuentro para concluir la temporada regular, todo apunta a que Geno ingresará al club de los 300 dobles el próximo año. Una vez lo haga se convertirá en el venezolano número 16 en alcanzar la hazaña.

Números de Eugenio Suárez en la temporada 2026 de la MLB