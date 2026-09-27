MLB: Gabriel Moreno deja al rojo vivo la carrera por el título de bateo

Desde hace varios días se sabe que el título de bateo de la Liga Nacional será para un venezolano. Y es que a falta de solo la jornada de este domingo, Gabriel Moreno mantiene una muy leve ventaja sobre Luis Arráez.

Durante la cita de este sábado, el receptor venezolano bateó de 3-1 con una carrera impulsada, un boleto y un ponche, en lo que terminó siendo la derrota de los D-backs de Arizona por 10 a 7 ante los Padres de San Diego.

El sencillo productor del larense apareció en el tercer episodio, remolcando a Tim Tawa desde la intermedia para darle la ventaja parcial a su equipo en ese entonces.

Vale mencionar que en el noveno episodio, el manager Torey Lovullo reemplazó al venezolano por un bateador emergente en un escenario de bases llenas sin out.

¿Cómo va la pelea por la corona de bateo?

Luego de esta jornada en la que se notó nuevamente la ausencia de la Regadera, Gabriel Moreno se mantiene en la cima del apartado de promedio de la Liga Nacional con .311 sobre los .310 de su compatriota.

Si bien algunos señalan que el movimiento Lovullo de sacar del juego a Moreno no fue más que para preservar el liderato de bateo, el manager de los Phillies de Filadelfia, Don Mattingly, señaló en rueda de prensa que espera activar a Luis Arráez para el último juego de la temporada regular.