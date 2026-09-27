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MLB: Todo o nada, cuatro equipos se pelean dos lugares en postemporada

Finalmente hoy termina la temporada 2026 de Grandes Ligas, con una jornada cargada de dramatismo y dos lugares disponibles en playoffs 

Por

Jeferson Palacin
Domingo, 27 de septiembre de 2026 a las 09:26 am
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MLB: Todo o nada, cuatro equipos se pelean dos lugares en postemporada
Astros - Rangers - Phillies - D-backs - Meridiano

Nadie hubiese apostado porque el juego 162 de la temporada 2026 de Grandes Ligas estaría cargado de tanto drama. Astros Rangers se juegan el título divisional del Oeste de Liga Americana; mientras PhilliesD-backs pelean por el tercer lugar del comodín de Liga Nacional.

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Astros de Houston y Rangers de Texas se juegan a matar o morir un lugar en postemporada. Además del título divisional del Oeste de Liga Americana que es un objetivo principal para ambas franquicias. Houston enfrenta a Atléticos y Texas a Mellizos, un día dramático en el estado.

Eso sí, Astros depende de sí mismo para clasificar y ganar la División. Si gana contra Atléticos clasifica, no importa que haga Rangers. Por otra parte, Texas para clasificar necesita ganar y que Houston pierda. Si ambos ganan, clasifican los 'Astronautas' por resultados entre ellos.

La Liga Nacional al rojo vivo: Phillies o D-backs por el comodín

La Liga Nacional no está menos frenética que la Americana. Phillies de Philadelphia y Diamondbacks de Arizona están en Divisiones diferentes, por lo que no importa que hagan en ese aspecto; necesitan ganar para ser el último clasificado a postemporada 2026.

Phillies disputará su juego 162 contra Rays de Tampa Bay, jugarán en casa con el apoyo de su público. Por otra parte, D-backs enfrentará como visitante a Padres de San Diego. Ambos rivales ya están clasificados, pero quieren llegar a playoffs con buen ritmo de competición.

Philadelphia depende de si mismo para clasificar a postemporada: ganando su juego o ver perder a Arizona. Ahora bien, para que D-backs clasifique necesitará ganar y que Phillies pierdan; necesita dos resultados, pero viendo que ambos están en malas rachas todo puede pasar.

Calendario de la postemporada 2026 de Grandes Ligas

- Serie de Comodines Liga Americana (al mejor de tres juegos):

  • Medias Rojas de Boston vs Yankees de Nueva York | 29-09 al 01-10 | Nueva York
  • Medias Blancas de Chicago vs Astros o Rangers | 29-09 al 01-10 | Houston o Texas

- Serie de Comodines Liga Nacional (al mejor de tres juegos):

  • Phillies o D-backs vs Bravos de Atlanta | 29-09 al 01-10 | Atlanta
  • Cachorros de Chicago vs Padres de San Diego | 20-09 al 01-10 | San Diego

- Rays de Tampa Bay (#1 LA), Guardianes de Cleveland (#2 LA), Cerveceros de Milwaukee (#1 LN) y Dodgers de Los Ángeles (#2 LN) están clasificados a Ronda Divisional.

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