MLB: Todo o nada, cuatro equipos se pelean dos lugares en postemporada

Nadie hubiese apostado porque el juego 162 de la temporada 2026 de Grandes Ligas estaría cargado de tanto drama. Astros y Rangers se juegan el título divisional del Oeste de Liga Americana; mientras Phillies y D-backs pelean por el tercer lugar del comodín de Liga Nacional.

Astros de Houston y Rangers de Texas se juegan a matar o morir un lugar en postemporada. Además del título divisional del Oeste de Liga Americana que es un objetivo principal para ambas franquicias. Houston enfrenta a Atléticos y Texas a Mellizos, un día dramático en el estado.

Eso sí, Astros depende de sí mismo para clasificar y ganar la División. Si gana contra Atléticos clasifica, no importa que haga Rangers. Por otra parte, Texas para clasificar necesita ganar y que Houston pierda. Si ambos ganan, clasifican los 'Astronautas' por resultados entre ellos.

La Liga Nacional al rojo vivo: Phillies o D-backs por el comodín

La Liga Nacional no está menos frenética que la Americana. Phillies de Philadelphia y Diamondbacks de Arizona están en Divisiones diferentes, por lo que no importa que hagan en ese aspecto; necesitan ganar para ser el último clasificado a postemporada 2026.

Phillies disputará su juego 162 contra Rays de Tampa Bay, jugarán en casa con el apoyo de su público. Por otra parte, D-backs enfrentará como visitante a Padres de San Diego. Ambos rivales ya están clasificados, pero quieren llegar a playoffs con buen ritmo de competición.

Philadelphia depende de si mismo para clasificar a postemporada: ganando su juego o ver perder a Arizona. Ahora bien, para que D-backs clasifique necesitará ganar y que Phillies pierdan; necesita dos resultados, pero viendo que ambos están en malas rachas todo puede pasar.

Calendario de la postemporada 2026 de Grandes Ligas

- Serie de Comodines Liga Americana (al mejor de tres juegos):

Medias Rojas de Boston vs Yankees de Nueva York | 29-09 al 01-10 | Nueva York

Medias Blancas de Chicago vs Astros o Rangers | 29-09 al 01-10 | Houston o Texas

- Serie de Comodines Liga Nacional (al mejor de tres juegos):

Phillies o D-backs vs Bravos de Atlanta | 29-09 al 01-10 | Atlanta

Cachorros de Chicago vs Padres de San Diego | 20-09 al 01-10 | San Diego

- Rays de Tampa Bay (#1 LA), Guardianes de Cleveland (#2 LA), Cerveceros de Milwaukee (#1 LN) y Dodgers de Los Ángeles (#2 LN) están clasificados a Ronda Divisional.