¿El adiós de otra leyenda? El incierto destino de Max Scherzer en 2027

El legendario lanzador Max Scherzer, actualmente con los Azulejos de Toronto, ha puesto en pausa el reloj de su carrera. El tres veces ganador del Cy Young confesó que esperará hasta el invierno para decidir si lanzará en 2027. La incertidumbre rodea lo que sería su vigésima temporada en las Grandes Ligas.

A sus 42 años, el derecho subirá al montículo este domingo contra Cincinnati con poco descanso. Será el último juego de la campaña y una oportunidad dorada para lanzar frente a su familia. Podría ser, sin saberlo aún, su despedida definitiva de los diamantes.

Un futuro condicionado por la huelga

"No necesitamos tomar una decisión hoy", afirmó Scherzer tras consultar con su círculo más íntimo. El as prefiere aguardar al receso de temporada para evaluar el panorama completo de su futuro. Sin embargo, hay un factor externo que podría adelantar su adiós al béisbol.

Como exlíder del subcomité de la Asociación de Jugadores, conoce bien las tensiones actuales. Scherzer admitió que los posibles conflictos laborales en la MLB podrían descarrilar cualquier plan. La incertidumbre sobre cómo se desarrollará el próximo año pesa enormemente en su decisión final.

El ocaso de un brazo histórico

Los números recientes reflejan el inevitable paso del tiempo en el brazo del veterano. Esta campaña registra una efectividad de 6.14, la peor de su carrera, con un modesto récord de 3-9. En 2025, también con Toronto, dejó una foja de 5-5 en 17 aperturas.

A pesar de este declive, su legado general es absolutamente indiscutible y digno de Cooperstown. Ostenta 224 victorias en 500 juegos disputados a lo largo de su brillante trayectoria. Además, su capacidad para ponchar rivales se ha mantenido viva y peligrosa hasta el final.

Acechando en la lista de ponches

Recientemente en Baltimore, el diestro recetó siete ponches para elevar su cuenta vitalicia a 3.550. El mes pasado hizo historia al desplazar a Gaylord Perry del noveno puesto histórico de las Mayores. Lo logró con una magistral actuación de 10 abanicados frente a los Marineros de Seattle.

De hecho, el recién retirado Justin Verlander es el único contemporáneo que lo supera con 3.560. La carrera estadística entre ambos pasará a la historia como una de las más grandes de esta época. Scherzer debutó en 2008 tras ser reclutado en primera ronda por Arizona.

Un palmarés envidiable

Su recorrido incluye pasantías por Detroit, Washington, Dodgers, Mets, Texas y ahora Toronto. En ese trayecto, el ocho veces All-Star conquistó la Serie Mundial en las ediciones de 2019 y 2023. Su última aparición en postemporada fue el dramático séptimo juego del Clásico de Otoño pasado.

Aquel día brilló con Toronto permitiendo una carrera, aunque el equipo cayó ante los Dodgers en extrainnings. Scherzer regresó este año con un contrato de 3 millones de dólares, sumando jugosos bonos. Ganó 2 millones extra por alcanzar las metas de entradas lanzadas esta temporada.