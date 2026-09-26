Entre lágrimas y ovaciones: Verlander dice adiós y deja un récord inalcanzable

El béisbol se despide de uno de sus más grandes titanes en la historia moderna. El derecho Justin Verlander realizó el último pitcheo de su ilustre carrera este sábado en el Comerica Park. Lo hizo vistiendo la camiseta de los Tigres de Detroit, el equipo que lo vio nacer y convertirse en estrella.

Allí, cerró un capítulo dorado al dominar a Brandon Lowe con un elevado. Tras concretar el out final, abandonó el montículo acompañado de su pequeña hija Genevieve. El estadio entero se puso de pie para regalarle una ovación verdaderamente ensordecedora.

Un cierre con broche de oro

A sus 43 años, el veterano demostró que aún conservaba el fuego competitivo en su brazo derecho. Se marchó tras permitir solo dos carreras limpias en 91 lanzamientos y abanicar a seis rivales.

Su recta todavía brilló con intensidad, promediando 92.6 mph y alcanzando topes de hasta 94 mph. La victoria por 4-3 sobre Pittsburgh coronó una jornada de ensueño para el histórico lanzador.

Este emotivo triunfo fue asegurado gracias a un cuadrangular decisivo de su compañero Eduardo Valencia.

Una vitrina repleta de gloria

El futuro miembro del Salón de la Fama ya había adelantado en julio que esta sería su última campaña. Se retira dejando un legado imborrable y una colección de premios sumamente envidiable.

Su palmarés está encabezado por tres premios Cy Young y el galardón de Jugador Más Valioso de 2011. También suma un Novato del Año, tres juegos sin hits, una Triple Corona y dos títulos de efectividad.

Por si fuera poco, su constancia le permitió ser seleccionado a 10 Juegos de Estrellas.

En el olimpo de los ponchadores

Verlander no solo dominó los calendarios regulares, sino que es el líder histórico de ponches en postemporada. Además, se despide ocupando el octavo lugar de todos los tiempos en ponches totales con 3.560.

A Verlander solo lo superan titanes como Nolan Ryan, líder absoluto con 5.714 ponches en su cuenta. Le siguen en la lista Randy Johnson, Roger Clemens, Steve Carlton, Bert Blyleven, Tom Seaver y Don Sutton.

Inmediatamente detrás del ahora exlanzador derecho, completan este top 10 histórico Max Scherzer y Gaylord Perry.

De novato a doble campeón mundial

Elegido como la segunda selección global por Detroit en el draft de 2004, su impacto en la liga fue inmediato. A lo largo de su carrera en las Mayores, forjó su leyenda lanzando 14 años para los Tigres.

También brilló durante siete intensas campañas con los Astros, además de breves pasantías con Mets y Gigantes. Fue justamente en la ciudad de Houston donde alcanzó la gloria colectiva que tanto anhelaba.

Vistiendo el uniforme sideral, Verlander conquistó dos títulos de la Serie Mundial en las ediciones de 2017 y 2022.