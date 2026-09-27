MLB: Andrés Chaparro cierra la temporada con par de cuadrangulares

No hay mejor manera de cerrar la temporada de Grandes Ligas que produciendo, y más cuando se hace con un jonrón. Así tal cual le sucedió a Andrés Chaparro, cuyo 2026 quedará marcado como el más productivo en su naciente carrera.

Chaparro respondió al llamado de Washington

El oriundo de El Vigía se encargó de castigar a los Mets de Nueva York en la parte baja del tercer episodio. Allí, ante los envíos del abridor Sean Manaea, no perdonó un pitcheo alto y desapareció la bola por todo el jardín izquierdo, a una distancia de 379 pies y con una velocidad de salida de 109.2 mph.

Pero su fuerza no quedó allí. En su siguiente turno al bate, en el quinto inning, le repitió la dosis a Manaea con una conexión muy similar, esta vez entre los jardines izquierdo y central, a 389 pies de distancia y con una velocidad de salida de 103.9 mph.

Si bien Andrés Chaparro no fue un pelotero fijo dentro del lineup de los Nacionales de Washington esta zafra, cada vez que le dieron la oportunidad respondió muy bien con el madero.

De cerrar así la ronda regular, el criollo será el séptimo máximo jonronero del equipo y décimo en carreras impulsadas. Vale resaltar que todas sus estadísticas quedan como nuevos topes personales.

Números de Andrés Chaparro en la temporada 2026 de la MLB