Gabriel Moreno y Luis Arráez firman un histórico 1-2 criollo: La historia del dominio venezolano en los títulos de bateo de MLB

El cierre de la temporada regular de las Grandes Ligas dejó un capítulo dorado para el béisbol venezolano. En una encarnizada batalla punto a punto en la Liga Nacional, Gabriel Moreno (.311) conquistó el primer título de bateo de su carrera tras superar por la mínima a su compatriota Luis Arráez (.310).

​Más allá del logro individual de Moreno, la definición provocó una interrogante inmediata entre la afición y los especialistas: ¿es la primera vez que dos venezolanos terminan en los puestos 1 y 2 por la corona de bateo de una misma liga en la MLB?

​La respuesta es no, pero el hecho es de un valor histórico incalculable. Esta vibrante lucha entre Moreno y Arráez representa apenas la tercera ocasión en toda la historia de las Mayores en que dos bateadores nacidos en Venezuela monopolizan la cima del promedio colectivo en un mismo circuito.

​El antecedente de 2014: Altuve y Víctor Martínez abrieron el camino

​Para encontrar el primer 1-2 criollo en la historia de las Grandes Ligas hay que remontarse a la temporada 2014 en la Liga Americana.

​En aquella contienda, un joven José Altuve (Astros de Houston) encendió los motores para ganar el primero de sus tres títulos de bateo en MLB al dejar un promedio de .341 (producto de 225 imparables). Su escolta más cercano fue el receptor y designado Víctor Martínez (Tigres de Detroit), quien firmó una de las campañas más soberbias de su carrera al batear para .335.

​El precedente de 2023: Arráez y Acuña Jr. dominaron el circuito nacional

​Nueve años después, la hazaña se trasladó por primera vez a la Liga Nacional. En la zafra 2023, Luis Arráez (Marlins de Miami) hizo historia al ganar coronas de bateo consecutivas en ligas distintas, liderando el viejo circuito con un tórrido promedio de .354.

​El segundo lugar de esa tabla le perteneció a Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta), quien en medio de su histórica campaña de Jugador Más Valioso (MVP) culminó con un promedio de .337.