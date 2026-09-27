LVBP: Eliézer Alfonzo se incorpora a las prácticas del Magallanes

Los Navegantes del Magallanes recibieron este día domingo 27 de septiembre, en su segundo día de prácticas oficiales, la incorporación de una de las piezas más importantes de su coaching staff, y una de las claves del título obtenido por "La Nave" en la pasada zafra 2026/27: Eliézer Alfonzo.

"El Matatán" cumple el rol de asistente del coach de bateo, por lo que trabaja de la mano con Kleininger Terán, coach de bateo principal del equipo. Ambos lograron levantar la ofensiva filibustera en la 2025/26, para que el equipo le diera un giro de 180 grados a la complicada situación que vivía dentro de la caja de bateo.

En su llegada este domingo 27 de septiembre, Eliézer Alfonzo habló con el departamento de prensa de los eléctricos, y dio sus impresiones sobre el estado físico en el que encontró a los bateadores, y sobre lo que será el plan de trabajo para replicar lo logrado hace solo unos meses.

Habla el "Matatán"

"Lo que vi hoy, se ve bien. Se ven bastante adelantados los bateadores. Esperemos que los lanzadores también sigan en el avance que se está buscando", fue lo primero que comentó Eliézer Alfonzo, al hablar sobre lo que vio en su primer día de regreso en el José Bernardo Pérez de Valencia.

Alfonzo también detalló las que para él serán las claves que le permitirán al equipo tener un buen desempeño ofensivo. "Tratar de que siga la unión que había el año pasado y tratar de que no haya tanto cansancio. Les trato de transmitir a ellos que tengan confianza en ellos mismos. En el cage, hacer los ajustes para que tengan un plan cuando vayan al terreno de juego", explicó.

Finalmente, Eliézer Alfonzo dejó en claro la misión que tiene antes del 12 de octubre, día en el que Magallanes debutará ante Tiburones en Valencia. "Voy a ponerlos listos para que, a la hora de que el manager los necesite, los muchachos estén 100% listos", sentenció.