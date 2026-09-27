LVBP: Robinson Chirinos no para de trabajar para devolverle la gloria a Leones del Caracas (Exclusiva)

La temporada 2026/27 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional marcará el inicio de una nueva era para los Leones del Caracas. Luego de par de años sin poder clasificar al round robin, los melenudos han decidido ser agresivos y reestructurar prácticamente todo, de la mano de su nuevo gerente de operaciones deportivas, Robinson Chirinos.

Y es que, a pesar de su pasado como pelotero, en donde fue una gloria de los Navegantes del Magallanes, Chirinos es un profesional intachable y un hombre de pelota, como lo ha demostrado hasta los momentos, al involucrarse de lleno en lo que ha sido esta reestructuración del Caracas, con movimientos en todos los niveles posibles.

Meridiano pudo conversar en exclusiva con Robinson Chirinos, quien habló precisamente de lo que ha sido el enorme reto de comandar la nueva era de los Leones del Caracas, y también comentó sus expectativas luego de ver todo el trabajo realizado.

La reestructuración de Robinson Chirinos

"¡Pocas horas de sueño! Mucho trabajo. Es una reestructuración completa la que hemos hecho en la organización. Muchos movimientos, no solo en los jugadores, también en el cuerpo técnico y en todo lo que hicimos para contratar a esos coaches. Hemos invertido muchísimo. Con mucho amor lo estamos haciendo, todos los que hacen vida en la organización están comprometidos", fue lo primero que comentó Robinson Chirinos, al hablar sobre el trabajo que han realizado

Además, el gerente de operaciones deportivas quiso destacar que, a pesar de la reestructuración, Leones estuvo en buenas manos en el pasado. "Aquí habían coaches buenos, no hay que quitarle mérito a nadie. Alguacil estuvo un tiempo y le dio un campeonato a la organización. Ganar no es fácil, pero nos movimos", expresó Chirinos.

Del mismo modo, Robinson Chirinos habló sobre el coaching staff que pudo armar, liderado por dos viejos conocidos como Lipso Nava y Wilson Álvarez, quienes estuvieron en el último título de la franquicia en 2023. "Tenemos a Lipso Nava, Wilson Álvarez, gente de experiencia, que sabe la exigencia que tiene el fanático caraquista. Vinieron a asumir el reto conmigo de darle un giro de 180 grados a la organización", sentenció.