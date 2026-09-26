LVBP: Tiburones de La Guaira invita a sus prácticas a un veterano con no hitter en Grandes Ligas

Los Tiburones de La Guaira ya están en marcha. Aunque las prácticas oficiales arrancan el próximo lunes 28 de septiembre, los escualos se encuentran realizando un mini camp en el Estadio Universitario de Caracas, y ya cuentan en sus filas con su nuevo estratega, el dominicano Fernando Tatis.

Además, poco a poco Tiburones empieza a recibir también piezas con las que iniciarán sus entrenamientos este lunes, y según reporta la periodista Georgeny Pérez, tendrán la interesante incorporación de un brazo que fue dejado en libertad por los Leones del Caracas, pero que cuenta con experiencia de sobra en la LVBP y en las Grandes Ligas: Henderson Álvarez.

¿Vuelve Henderson Álvarez?

Según la información dada a conocer por la ya mencionada periodista, Henderson Álvarez estará en condición de invitado en las prácticas oficiales de los Tiburones de La Guaira, por lo que a sus 36 años de edad, tendrá la oportunidad de pelear por un cupo en el roster del equipo que lo vio dar sus primeros pasos en la pelota profesional.

Y es que, en efecto, Álvarez hizo su estreno en nuestra pelota en la temporada 2008/09, a los 18 años de edad, precisamente con el uniforme del conjunto litoralense. En Tiburones, el diestro lanzó cuatro temporadas, en las que acumuló 24 compromisos (23 como abridor), y dejó efectividad de 4.15, además de récord de cuatro triunfos y cinco reveses, además de un WHIP de 1.51.

Henderson Álvarez lanzó en la pasada temporada 2025/26 con los Leones del Caracas, y tuvo problemas importantes, al dejar efectividad de 7.90. Eso sí, es un brazo con seis temporadas y 95 aperturas de experiencia en Major League Baseball, con un no hitter incluido, por lo que tiene el talento necesario para ser importante si se reencuentra con su mejor versión.