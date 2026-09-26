LVBP: ¡Leven anclas! Magallanes inicia sus prácticas con varias figuras de peso

Llegó el día para el actual campeón de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Este sábado 26 de septiembre, los Navegantes del Magallanes iniciaron sus prácticas oficiales en el Estadio José Bernardo Pérez, de la ciudad de Valencia, para iniciar con sus trabajos de cara a la temproada 2026/27, en la que buscarán el bicampeonato.

Para este primer día de entrenamientos, los turcos saltaron al terreno de juego a las 9 de la mañana, y según reporta la periodista Georgeny Pérez, lo hicieron con figuras bastante importantes para lo que será la estructrua del equipo, lo que refleja la seriedad con la que los eléctricos asumen el desafío de defender su trono.

Magallanes arranca con todo

Y es que, según el reporte de Georgeny Pérez, el primer día de prácticas oficiales de los Navegantes del Magallanes ha contado con la presencia de nombres importantes. Sin duda, la gran incorporación del primer día es el slugger Renato Núñez, quien acumula 31 cuadrangulares en las últimas dos campañas con "La Nave".

Pero Núñez no fue la única figura presente en esta práctica. Además de él, también estuvieron peloteros del calibre de Ángel Reyes, Luis Sardiñas, Wilking Rodríguez, José Mujica y José Gómez, por lo que hablamos, sin duda alguna, de un primer grupo nutrido de calidad y de piezas sumamente importantes en el esquema de la organización.

Además, también fue reportado que Edwin García, infielder que ya estuvo con el Magallanes en las temporadas 2022/23 y 2023/24, estuvo en calidad de invitado en este primer de entrenamientos, por lo que estará bajo las órdenes del coaching staff filibustero para intentar ganarse un puesto.