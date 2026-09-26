¿Contra quién va Venezuela? Esta es la jornada del 26 de septiembre en el Mundial de Beisbol U15

Luego de un inolvidable día inaugural, el Mundial de Beisbol U15 de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol continúa este sábado 26 de septiembre, con seis encuentros emocionantes. Por supuesto, el plato fuerte para nosotros es el segundo duelo de la selección de Venezuela, que debutó con un triunfo apabullante ante Australia.

En esta ocasión, el combinado criollo se medirá a su similar de China Taipei, otra potencia mundial de este deporte, por lo que pinta para ser un compromiso realmente complicado y una prueba de fuego para un equipo venezolano que lució muy bien en su debut. Además, este encuentro contará con la transmisión en vivo y en exclusiva de Meridiano Televisión.

Jornada 2 del Mundial U15