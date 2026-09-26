Mundial de Beisbol U15

¿Contra quién va Venezuela? Esta es la jornada del 26 de septiembre en el Mundial de Beisbol U15

El segundo día de acción del Mundial de Beisbol U15 se podrá ver a través de la pantalla de Meridiano TV

Por

Josué Porras Estebanot
Sabado, 26 de septiembre de 2026 a las 10:48 am
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¿Contra quién va Venezuela? Esta es la jornada del 26 de septiembre en el Mundial de Beisbol U15
Foto: WBSC

Luego de un inolvidable día inaugural, el Mundial de Beisbol U15 de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol continúa este sábado 26 de septiembre, con seis encuentros emocionantes. Por supuesto, el plato fuerte para nosotros es el segundo duelo de la selección de Venezuela, que debutó con un triunfo apabullante ante Australia.

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En esta ocasión, el combinado criollo se medirá a su similar de China Taipei, otra potencia mundial de este deporte, por lo que pinta para ser un compromiso realmente complicado y una prueba de fuego para un equipo venezolano que lució muy bien en su debut. Además, este encuentro contará con la transmisión en vivo y en exclusiva de Meridiano Televisión.

Jornada 2 del Mundial U15

  • 11:30 AM: Nicaragua vs Estados Unidos (Transmisión de Meridiano Televisión)
  • 3:00 PM: Sudáfrica vs Cuba
  • 3:30 PM: Australia vs República Checa
  • 6:00 PM: Alemania vs Japón (Transmisión de Meridiano Televisión)
  • 7:30 PM: Venezuela vs China Taipei (Transmisión de Meridiano Televisión)
  • 9:30 PM: República Dominicana vs México (Transmisión de Meridiano Televisión)
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