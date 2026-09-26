LVBP: Fernando Tatis habla sobre la estructura de Tiburones para la venidera zafra

Uno de los dirigentes que ha mostrado mayor compromiso con su equipo de cara a la venidera temporada 2026/2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) es Fernando Tatis, quien fue el primer estratega en unirse a su novena.

El dominicano tendrá su primera experiencia como mandamás en el país con los Tiburones de La Guaira y conversó en exclusiva para Meridiano sobre ese reto, además de la estructura planificada de la franquicia litoralense.

Fernando Tatis da su perspectiva de lo que ha visto en Tiburones

La novena de La Guaira inició un minicamp, antes de comenzar de manera oficial su pretemporada, y Tatis dio su balance sobre lo que ha visto hasta el momento.

"Habíamos hablado de traer a los muchachos temprano para que tuvieran mejor preparación y estoy contento con lo que he visto hasta ahora. Los muchachos están trabajando con mucho entusiasmo", destacó Tatis.

A eso añadió: "Están trabajando para mejorar cada día y, de hecho, lo están haciendo; según los reportes que le estamos haciendo, han ido mejorando, tanto en su bateo como en el pitcheo".

Respecto a la planificación del equipo, el estratega manifestó que el equipo quiso asegurar una estructura de peloteros para pelear, tanto en el inicio, en la mitad y al final de la campaña; considerando también los importados en esa estructura. "Estamos planeando un equipo que se mantenga sólido el año completo, que no haya debilidades. Por eso tenemos plan A, B y C".

Para concluir, Tatis alabó el trabajo de la presidencia y gerencia con la conformación del cuerpo técnico que lo acompañará en este venidero torneo, plagado de figuras exgrandeliga y con experiencia, al igual que él.