Mundial U15: Chris Cabrera y el sello inconfundible de 'Miggy'

Chris Cabrera es de los jugadores más mediáticos del Mundial de Beisbol U15 en México. El joven pelotero de 15 años tuvo una brillante actuación en la victoria 11-1 de Venezuela sobre Australia; pero su brutal parecido técnico en más de un detalle a 'Miggy' se robó el show.

Cabrera tuvo una sólida actuación con: 3 turnos, 2 anotadas, 1 hit, 1 impulsada, para .333 PRO y .833 OPS. Con esos números fue clave para lograr la victoria 11-1 de Venezuela; pero lo que es el sello Miguel Cabrera en la caja de bateo es impresionante, aunque el joven tiene su estilo.

Christopher "descansa" su codo más abajo de su pecho, mientras su bate está en un ángulo de 20, 25 grados, además de separar un poco más las piernas en la caja de bateo. 'Miggy' tiene el codo alineado a su pecho y el bate en 45 grados (aprox) y tiene los pies mucho más juntos.

Diferencias bastante sutiles para un joven que tiene su propio estilo y que busca diferenciarse de la carrera de una leyenda consagrada como su padre. Eso sí, el beisbol y el talento se lleva en la sangre, porque ha respondido con contundencia en su primer juego con Venezuela.

Chris Cabrera: una vida marcada por el beisbol

Christopher Cabrera ha crecido rodeado de beisbol y eso lo llevó a inclinarse a un deporte que su familia conoce a la perfección. Desde muy pequeño han compartido sus padres publicaciones en redes sociales en la caja de bateo y practicando el juego que volvió leyenda a su padre.

A pesar de eso, Chris tiene las cosas muy claras: "Tener un padre profesional, con toda la presión y los estándares, no siempre es fácil. Él simplemente me dice que mantenga la cabeza en alto y siga haciendo lo mío". Cero presiones para un joven que tiene un objetivo en mente.

El menor de los Cabrera resaltó que desea ser profesional, pero intenta disfrutar como cualquier joven de sus estudios, amistades y familia: "Definitivamente es difícil, pero siempre intento encontrar un equilibrio para no sobrecargarme ni sentirme abrumado".

Ahora bien, cuando se trata de diferenciarse de su padre es tajante: "Intento tener su calma en el cajón de bateo contra lanzadores rápidos, pero diría que mi velocidad. Mi padre no siempre fue el más rápido, así que ese es un aspecto diferente del juego que yo tengo".

El sello Cabrera se mantendrá al menos por otros 20 años si Christopher decide jugar beisbol de manera profesional. El legado de un pelotero que será Salón de la Fama en Grandes Ligas en un par de años y que verá a su hijo triunfar si decide que ese es su camino.