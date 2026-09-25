LVBP: Yoimer Camacho está listo para ser de nuevo el "caballito de batalla" del bullpen caraquista

Los Leones del Caracas recibieron este viernes 25 de septiembre la incorporación de uno de sus relevistas más importantes de la última década: Yoimer Camacho. El derecho viene de ser, precisamente, un "caballito de batalla" para el bullpen caraquista en la 2025/26, al acumular 33 relevos bajo las órdenes de José Alguacil.

Ahora, luego de un complicado año en México, Camacho llega con la misión de reencontrarse con su mejor versión, esa que le permitió, por ejemplo, dejar efectividad de 2.83 en la 2022/23, campaña en la que los melenudos se alzaron como campeones de la pelota invernal.

Meridiano pudo conversar en exclusiva con Yoimer Camacho en su primer día de pretemporada, y entre otras cosas, el diestro habló de su estado físico actualmente, y de los cambios que ya ha podido notar en las primeras horas que ha estado con el grupo y con el nuevo coaching staff, en donde también hay varias caras conocidas para él.

Yoimer Camacho, listo para volver al ruedo

"Contento de estar acá nuevamente. Para mí, todos los años es importante estar desde el inicio para saber en qué puedo trabajar. Me siento al 100%", fue lo primero que dijo Yoimer Camacho, al hablar de sus primeras impresiones en su llegada a las prácticas.

Además, el de Santa Teresa del Tuy habló sobre lo que fue su año en México, en donde pudo acumular una buena cantidad de innings. "Me sentí contento porque pude terminar saludable en México, a pesar de los resultados. Voy a afrontar esta nueva temporada con mucha responsabilidad, pero también con muchas ganas y emoción", explicó Camacho.

Por otro lado, Yoimer Camacho también dio su opinión sobre las diferencias que ha notado en las pocas horas que lleva dentro del seno de estos "nuevos" Leones del Caracas. "Anteriormente contábamos con buena calidad, pero este año hay todavía más calidad en el staff de pitcheo. También tenemos managers campeones, como Wilfredo Romero y Lipso Nava. Yo creo que vamos a afrontar una temporada bastante exitosa", dijo.

El serpentinero no podía cerrar sin hablar del regreso de Wilson Álvarez, figura importante durante los mejores años de Camacho en la Liga. "Tengo mucho respeto y admiración por Wilson Álvarez. Es una estrella, un pitching coach de alto calibre. Aprendí mucho con él, y tenerlo de nuevo en los Leones del Caracas va a ser importantísimo", sentenció.