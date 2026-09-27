LVBP: “No estamos conformes”: Magallanes inicia su camino con la mira puesta en el bicampeonato

Los Navegantes del Magallanes dieron inicio a sus entrenamientos de pretemporada con la mirada puesta en la temporada 2026-2027 de la LVBP. Para la gerencia, el objetivo está claro: construir un equipo competitivo desde el primer día y mantener la exigencia que representa vestir uno de los uniformes más tradicionales del circuito.

El gerente deportivo de la organización, Federico Rojas, habló sobre las expectativas de la Nave durante esta etapa de preparación y dejó claro que el equipo no se conforma con lo conseguido hasta ahora.

Magallanes competirá hasta el último juego

"No estamos conformes. La idea este año es seguir sumando historia para esta organización de la mejor manera posible. Competir hasta el último juego de la temporada, ese es el objetivo", expresó Rojas en un video publicado en las redes sociales de la organización.

El directivo destacó que en el primer día de actividades estuvieron involucrados 62 peloteros, con solamente un invitado dentro del grupo de trabajo. Además, resaltó la importancia de integrar cada vez más jugadores pertenecientes al sistema de desarrollo de la organización.

"Muchos jugadores del sistema están acercándose a la organización y eso permite que ellos se sientan apegados con el Magallanes. Eso es algo que nosotros queremos y que estamos sembrando, que el que esté vinculado con esta organización se sienta realmente magallanero", afirmó.

De igual manera, Rojas adelantó que durante la próxima semana se espera la incorporación de varias piezas con experiencia dentro del beisbol profesional, entre ellas Thairo Estrada, Breyvic Valera y Ricardo Sánchez.

"Creo que muchos de esos jugadores que tienen esa veteranía van a aportar mucho", señaló el gerente deportivo.

Con la mezcla entre juventud, talento emergente y jugadores de recorrido, Magallanes comienza su preparación rumbo a una nueva campaña de la LVBP con la intención de mantenerse como protagonista durante todo el calendario.