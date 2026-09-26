LVBP: Estos son los uniformes del Magallanes para la temporada 2026/27

Los Navegantes del Magallanes ya están preparados para iniciar la temporada 2026/27 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, en donde tienen desde ya el objetivo de defender la corona que obtuvieron hace unos meses, cuando derrotaron a Caribes de Anzoátegui en la Gran Final.

El conjunto eléctrico ya tiene prácticamente todo cerrado para este inicio. Este sábado 26 de septiembre, iniciaron sus prácticas oficiales; anteriormente, hace días confirmaron ya su importación para esta nueva zafra, y además, también han presentado de manera oficial sus nuevos uniformes, estrenando además una nueva marca.

Magallanes presenta su piel

En la tarde de este sábado 26 de septiembre, los Navegantes del Magallanes, de la mano de su nuevo patrocinante, RS, presentó sus tres uniformes oficiales para la temporada 2026/27 de la LVBP, con un video que, como era de esperarse, causó furor y diversidad de opiniones entre la fanaticada magallanera.

Para el jersey de home club, RS apostó por un diseño clásico blanco con finas rayas azules, además del logo original que tanto le gusta a la fanticada, y detalles dorados en las mangas. El de visitante es un azul oscuro con la palabra "Magallanes" en el medio, en un bonito color dorado que, al igual que en el de home club, dice presente en las mangas. Finalmente, el alternativo es un jersey azul cielo, con mangas azul oscuro, y la "M" de Magallanes en la parte izquierda.