LVBP: Este pelotero de las Águilas del Zulia pone punto final a su carrera profesional

Eduardo Torrealba decidió cerrar una etapa que marcó su vida desde la infancia. El venezolano anunció este sábado su retiro como pelotero profesional, poniendo fin a una carrera en la que pudo vestir los uniformes de organizaciones de Grandes Ligas y dejar huella en la pelota venezolana.

A través de sus redes sociales, el jugador compartió un emotivo mensaje en el que repasó los momentos más importantes de su trayectoria, agradeciendo a las personas y equipos que formaron parte de su camino dentro del beisbol.

Un recorrido para sentirse orgulloso

Torrealba destacó su paso por los Yankees de Nueva York, organización que confió en él durante varios años de su desarrollo profesional, además de mencionar su experiencia con las Medias Rojas de Boston y los Tiburones de La Guaira en la LVBP.

Sin embargo, el venezolano resaltó especialmente su vínculo con las Águilas del Zulia, franquicia donde encontró una conexión especial con la afición marabina y se consolidó como uno de los referentes del conjunto rapaz en las últimas temporadas.

"Las Águilas fueron mi casa durante gran parte de mi carrera. Fue donde crecí como pelotero y donde recibí un cariño que difícilmente se puede explicar con palabras", expresó en su comunicado.

Durante sus cinco campañas en la LVBP, el infielder disputó 163 encuentros y dejó registros de 141 imparables, 17 dobles, seis triples y cuatro jonrones, además de remolcar 60 carreras y anotar otras 80.

Su última experiencia como profesional fue en este 2026 en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), donde vistió los uniformes de los Leones de Yucatán y los Rieleros de Aguascalientes.

Al momento de despedirse, Torrealba reconoció que extrañará la rutina de un pelotero, desde el ambiente del clubhouse hasta la emoción de competir en un estadio lleno.

"Hoy cierro una etapa que me cuesta dejar. Voy a extrañar el estadio lleno, la adrenalina antes de un turno y esa sensación de salir al terreno con el uniforme puesto", escribió.

El infielder venezolano finalizó su mensaje dejando claro que, aunque termina su carrera como jugador, su relación con el deporte seguirá presente: "Me despido del terreno, pero no del juego. Porque uno puede dejar de jugar beisbol… pero el beisbol nunca deja de ser parte de uno".