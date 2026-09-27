LVBP: Tiburones tendría casi listo a otro lanzador importado para la temporada 2026-2027

Los Tiburones de La Guaira continúan moviéndose en el mercado de importados para completar su roster de cara a la temporada 2026-2027 de la LVBP. Y es que la organización estaría cerca de asegurar los servicios de otro lanzador extranjero para reforzar su cuerpo de pitcheo.

El nuevo brazo que llegaría a La Guaira

De acuerdo con el periodista Francys Romero, los escualos habrían llegado a un acuerdo con Brander Guevara, de 23 años, quien puede desempeñarse tanto como abridor como relevista.

El derecho cubano viene de su primera experiencia en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con los Conspiradores de Querétaro, donde dejó marca de 1-4 y efectividad de 10.36 en 33.0 innings, con 38 carreras permitidas, 21 boletos y 21 ponches. Cabe resaltar que sus envíos alcanzaron velocidades entre 95 y 98 mph.

El lanzador decidió no regresar a Cuba y buscar una oportunidad en el extranjero, apuntando así al torneo invernal venezolano. De concretarse su llegada, Guevara se convertiría en el séptimo importado de Tiburones para la próxima campaña.

Este sería un paso importante en su carrera, ya que la LVBP representaría una nueva vitrina con la posibilidad de utilizarla como plataforma para buscar posteriormente una oportunidad en el sistema MLB.