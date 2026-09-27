LVBP: Magallanes contará con varias figuras desde bien temprano (Exclusiva)

Los Navegantes del Magallanes iniciaron su preparación de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, en donde buscarán revalidar el título obtenido hace unos meses, cuando superaron a los Caribes de Anzoátegui en la Gran Final de la 2025/26.

Para el primer día de prácticas, que se llevó a cabo este sábado 26 de septiembre, los turcos contaron desde ya con piezas importantísimas para la estructura del equipo, como Renato Núñez, Felipe Rivero, Luis Sardiñas, José Gómez, José Mujica o Yohander Méndez, todos llamados a tener un papel importante en esta zafra.

Además, Magallanes también planea contar con varios jugadores interesantísimos que hacen vida en el sistema de Major League Baseball. Hace unos días, en una conversación exclusiva con Meridiano, el gerente deportivo de la organización, Federico Rojas, dio detalles sobre cinco peloteros que están en los planes a corto, mediano y largo plazo para esta campaña.

Piezas de alto nivel para "La Nave"

En una conversación exclusiva con Meridiano, Federico Rojas, arquitecto del equipo magallanero campeón en la 2025/26, habló sobre los casos específicos de cinco peloteros con los que esperan contar este año: Carlos Rodríguez, Diego Velásquez, Luis Suisbel, Bryan Mata y Enmanuel De Jesús.

Rojas adelantó que, en un principio, son dos los peloteros de este grupo que estarán desde el primer mes de la campaña. "Diego Velásquez sí estaría desde las primeras de cambio, igual que Luis Suisbel", afirmó.

Por otro lado, Carlos Rodríguez, pieza fundamental para los eléctricos desde hace ya varias temporadas, tiene previsto incorporarse poco después. "Con Carlos Rodríguez es muy probable que el camino sea hacia el mes de noviembre", comentó Rojas.

Finalmente, Federico Rojas habló sobre los casos de Bryan Mata y Enmanuel De Jesús, quienes son esperados para rematar con fuerza la ronda regular. "Con Mata sí hay que esperar un poquito más, pero de darse todo, sería más hacia el final de la temporada, lo mismo que con De Jesús. Con De Jesús sí quizás sea antes de diciembre", explicó.