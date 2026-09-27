LVBP: Tiburones contundentes sobre la situación de Maikel García

Tiburones de La Guaira ya iniciaron su proceso de entrenamientos para la temporada 2026-27 en la LVBP. El equipo escualo se ha reforzado con mucha calidad, pero Maikel García está en duda. En esa línea, Fernando Veracierto, gerente deportivo aclaró la situación sin dudarlo.

Para Fernando, la actualidad de Tiburones está siendo muy positiva con los refuerzos que han llegado a nivel de jugadores y staff técnico. Sin embargo, hay una pregunta que se repite mucho: la situación de Maikel García; El gerente del equipo del Litoral Central fue contundente.

Veracierto sobre García: "Maikel pertenece a Tiburones de La Guaira, él pertenece a este equipo. Que llamen por Maikel, no nos molesta, ok. No está en el mercado". También aprovechó para aclarar que su relación con el pelotero de Reales de Kansas City es cordial y respetuosa.

Maikel García - Tiburones de La Guaira: ¿Cuál es la polémica que rodea al Campeón del Mundo?

La relación entre Maikel García y Tiburones de La Guaira está deteriorada desde hace un tiempo. Hubo un cruce de declaraciones en redes sociales que abrieron la puerta a un cambio del pelotero; el mismo que fue Campeón del Mundo y MVP del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

García resaltó en un live: "Por todo lo que he dicho en entrevistas, pensé que no volvería a vestir la camiseta de Tiburones. Pero tras lo sucedido con el terremoto, no me importa si la gente piensa que me cayó saliva en la cara. Si juego, lo haré por la gente de La Guaira".

Ante esta situación Wilmer Ruperti, dueño de la organización fue incendiario: "La verdad el comentario me parece fuera de lugar, pero es característico de la personas "mojoneadas" o que se lo creen. Ese "mojón" atravesado no lo quita nadie, se quita solo. La arrogancia y la soberbia es mala consejera y de pana y lo digo de pana: no permitiré que nadie me joda el equipo... porque es un equipo no un individual".

¿Cómo terminará todo este enfrentamiento? No hay una respuesta clara, pero Fernando Veracierto fue muy claro: "Maikel pertenece a Tiburones de La Guaira". En esa línea, por los momentos, el jugador formará parte de la temporada 2026-27 si recibe permiso de Reales de Kansas City.