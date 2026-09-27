MLB define los horarios y la cartelera televisiva para las Series de Comodines

La emoción de la postemporada de las Grandes Ligas arranca oficialmente este martes con las Series de Comodines. Tras anunciarse el calendario, los fanáticos preparan sus pantallas para esta electrizante etapa. Las principales cadenas televisivas llevarán cada jugada de estos duelos al mejor de tres compromisos. Toda la acción inicial se vivirá en el estadio del equipo con mejor récord.

Duelos de infarto en tu pantalla

El béisbol de octubre promete paralizar a los fanáticos con una intensa cartelera de transmisiones. Cadenas como ESPN, ABC y sus plataformas afiliadas serán tradicionalmente la casa de esta primera fase. Estos encuentros a todo o nada definirán quiénes mantienen vivo el gran sueño del campeonato. Quienes logren superar esta difícil alcabala avanzarán a las Series Divisionales que inician el sábado.

Ajustes y tensión de última hora

Pese a que la voz de playball se dará el martes, el drama duró hasta el último día regular. El sexto sembrado de la Liga Nacional y el campeón del Oeste de la Americana seguían en el aire. Por esta razón, la programación televisiva mantiene cierto margen de maniobra logístico. Los horarios para un eventual tercer juego decisivo el día jueves podrían sufrir modificaciones.

Los reyes descansan del asedio

Mientras la locura de los comodines domina la televisión, cuatro franquicias gozarán de merecidos días de descanso. Los Rays de Tampa Bay y los Guardianes de Cleveland aseguraron su boleto directo en la Americana. Por otro lado, los Dodgers y los Cerveceros lograron lo propio en el Viejo Circuito. Al ser los mejores campeones divisionales, esperarán cómodamente a sus próximos rivales.