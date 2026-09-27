Los Guardianes de Cleveland conquistan un nuevo título de la División Central

Los Guardianes de Cleveland demostraron su jerarquía al consagrarse nuevamente campeones de la División Central de la Liga Americana. Tras aplastar 11-5 a los Reales de Kansas City y aprovechar el tropiezo de Chicago, el equipo aseguró su corona.

Este triunfo desató la merecida celebración de una novena que nunca se dio por vencida. Ahora, descansarán al avanzar directo a la Serie Divisional como el segundo mejor sembrado del circuito.

Una remontada de campeonato

La conquista de este decimocuarto título divisional histórico no fue una tarea sencilla para Cleveland. A mediados de agosto, el equipo atravesaba un bache y se encontraba a seis juegos del primer lugar.

Los Medias Blancas habían dominado la cima ininterrumpidamente desde principios de julio. Sin embargo, los Guardianes mantuvieron el enfoque y el 18 de septiembre asaltaron el liderato para no soltarlo jamás.

Poder ofensivo para sellar el pase

El partido que definió el campeonato en Kansas City se transformó en un verdadero festival de batazos. La ofensiva de Cleveland respondió con contundencia en el momento de mayor presión. Patrick Bailey y el venezolano Brayan Rocchio lideraron la masacre al despachar dos cuadrangulares cada uno.

A la fiesta ofensiva se sumó Chase DeLauter, quien aportó otro bambinazo para asegurar el triunfo.

El premio a la resiliencia

El estelar lanzador Tanner Bibee resumió a la perfección la mentalidad y el espíritu inquebrantable del equipo. Señaló que muchos clubes se habrían rendido tras los tropiezos posteriores al Juego de Estrellas. "Sabíamos que la situación iba a cambiar; si mantienes la actitud, los dioses del béisbol te recompensan", afirmó. Con el objetivo cumplido, los Guardianes esperarán en el Progressive Field a su rival de postemporada.

El premio de consolación en Chicago

Pese a quedarse sin la corona de la división, los Medias Blancas también escribieron una página histórica. Chicago se erigió como la primera franquicia de la MLB en alcanzar los playoffs tras un largo sufrimiento. Lograron la hazaña luego de soportar tres amargas campañas consecutivas de 100 derrotas. Ahora deberán jugar la serie de comodines como visitantes en Texas o Houston.